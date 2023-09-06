«Нам все еще кажется, что он где-то на гастролях»: Вдова и дети Юры Шатунова тоскуют по нему после смерти

Накануне официального открытия скульптор Виктория Тищенко (на фото) показала «КП» свою работу. Высота бронзовой фигуры - 216 см, рассчитана по специальной формуле для памятников: рост артиста (173 см) плюс 1/25 натуры. Фото: Иван МАКЕЕВ

Он сильно переживал из-за бесконечных судов с одним из основателей «Ласкового мая» Андреем Разиным, который запрещал ему петь знаменитые «Белые розы». За два дня до своей смерти Шатунов выиграл суд у Разина. Отстоял свою честь и умер, чуть-чуть не дожив до 49-летия.

Сегодня Шатунов отметил бы юбилей - 50 лет! Вместо праздничного застолья в этот день прошла панихида, а на могиле артиста на Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник Юре. В Москву из Германии прилетели вдова певца Светлана Шатунова и их дети - 17-летний сын Дэннис и 10-летняя дочь Эстелла.

- Родился в скорой, умер тоже в скорой. Такая уж судьба. Врачи сказали нам, что спасти его было невозможно - разрыв сердца, - вздыхает в беседе с KP.RU Светлана.

Шатуновы до сих пор не могут привыкнуть к тому, что главы семейства больше нет.

- Нам все еще кажется, что он где-то на гастролях, - признается Светлана.

Супруга Шатунова - юрист по образованию, переехала в Германию с родителями еще в детстве. После знакомства со Светланой туда перебрался и Шатунов. Семья артиста по-прежнему живет в Германии, прилетая в Россию только на памятные даты.

«Муж был идеальным отцом»

- Когда Юры не стало, мы переживали это горе внутри семьи, поддерживали друг друга, -говорит Светлана. - Наш с Юрой сын Дэннис проявил большую выдержку, стал опорой для меня и своей сестры Эстеллы.

- Дэннис тоже пойдет в артисты?

- Нет, сын хочет стать инженером. Хотя у него, как и у его сестры, абсолютный слух. Эстелла вообще очень музыкальная девочка, играет на гармони, как папа. Дети очень похожи на Юру, и не только внешне. Эстелла взяла от папы манеру общения. А вот у Дэнниса походка, как у Юры. Конечно, дети очень скучают по отцу. Мой муж был идеальным отцом, очень заботливым. Его любили не только наши дети, он умел завоевать расположение всех малышей, которые встречались на его пути. Они чувствовали его искренность и доброе сердце.

За год семья так и не свыклась с потерей - все чудится, что он просто на гастролях. Фото: СОЦСЕТИ

- Как вы познакомились?

- Это было в 2000 году, когда Юра прилетел в Германию по работе. Столкнулись случайно в баре отеля. Встречались около семи лет, потом поженились.

- Ваш муж был востребованным артистом, но, кажется, жил очень скромно - лимузинов и охраны у него не было. На что он тратил свои гонорары?

- Да, Юра был очень скромным. И детей никогда не баловал, приучал к труду. У мужа действительно не было звездной болезни - он до самого конца сохранил в себе какую-то наивность и доброту, которая была у людей, родившихся в Советском Союзе. Он был очень светлым человеком. Видимо, люди чувствовали его тепло. Жили мы всегда очень просто. Все, что Юра зарабатывал, он вкладывал в детей, в их образование. В этом был весь Юра. Жить для других, не для себя. Его друзья мне рассказывали, что первый свой гонорар он раздал одноклассникам.

- И себе ничего не купил?

- Только на второй гонорар купил себе часы.

- А что с личными вещами Юры? Будет какой-то музей?

- Все вещи сохранились, все у нас дома. Про музей пока не могу ничего сказать. Мы сейчас готовимся к юбилейному концерту «Здесь был Юра», который пройдет 17 октября в «Крокус Сити Холле». Песни мужа будут петь известные артисты. Покажем закулисную хронику гастрольной жизни Юры. Откроем ему памятник на Троекуровском кладбище (интервью состоялось накануне церемонии. - Авт.). Очень красивая получилась скульптура - портретное сходство идеальное.

Сочи, 2021 г. Шатунов - специальный гость фестиваля «Новая волна». Меньше чем через год его не станет. Фото: Вячеслав ПРОКОФЬЕВ/ТАСС

7 его песен

«Белые розы»

«Розовый вечер»

«Детство»

«Седая ночь»

«Лето»

«После выпускного»

«Забудь»

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