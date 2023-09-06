Море белых роз, пророческий стих и слезы родных: Вдова и дочка Юры Шатунова впервые увидели его памятник

На могиле Юры Шатунова открыли памятник певцу в день его 50-летия. Фото: Иван МАКЕЕВ

В день 50-летия Юры Шатунова на Троекуровском кладбище скульптор Виктория Тищенко открыла памятник артисту.

На открытие скульптуры и панихиду приехала и семья Юры-жена Светлана и их дети - Эстелла и Дэннис.

На открытие памятника приехала жена и дети Шатунова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Светлана - юрист по образованию, в Германии живет с самого детства. В баре немецкого отеля в начале «нулевых» Светлана познакомилась с Юрой. Поженились они через семь лет после той случайной встречи.

Поклонники несли к могиле певца белые розы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Увидев бронзового Юру, жена и дочка музыканта горько заплакали.

- Как похож на папу,- сказала дочь Шатунова, рассмотрев памятник.

Родные певца не сдержали слез. Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сын артиста Дэннис, как мог, держался. Поклонники Шатунова, которые принесли артисту просто море белых роз, отметили, что сын очень похож на своего знаменитого отца-такие же ямочки на щеках, как у Юры.

- Мы сегодня заменили траурное фото Юры, потому что старый портрет был зацелован поклонницами, - рассказала вдова Шатунова.

Сын Шатунова очень похож на отца Фото: Иван МАКЕЕВ

Кладбищенское фото супруга певца украсила его последним стихом, который оказался пророческим:

Когда я закончу свой путь,

Уйду не спеша в рассвет,

Оставлю вам светлую грусть,

Седой ночи гаснущий свет.

Когда перестану писать

О вечности и о любви,

Возможно, я буду искать

Всё то, что ищите вы.

И думаю, вряд ли найду

Ответы на главный вопрос:

Зачем я играю звезду?

Зачем я родился и рос?

Зачем дали мне этот путь?

Я был к нему не готов!

Но я по нему иду,

Иду как по полю цветов.

Цветы - это песни мои,

Я им помогаю расти.

Когда я закончу свой путь,

Они еще будут цвести.

Быть может найду пустоту,

Когда я закончу свой путь.

И белых тех роз красоту,

Увы, не смогу уж вернуть!

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