Море белых роз, пророческий стих и слезы родных: Вдова и дочка Юры Шатунова впервые увидели его памятник

На могиле Юры Шатунова открыли памятник певцу в день его 50-летия.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В день 50-летия Юры Шатунова на Троекуровском кладбище скульптор Виктория Тищенко открыла памятник артисту.
На открытие скульптуры и панихиду приехала и семья Юры-жена Светлана и их дети - Эстелла и Дэннис.
На открытие памятника приехала жена и дети Шатунова.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Светлана - юрист по образованию, в Германии живет с самого детства. В баре немецкого отеля в начале «нулевых» Светлана познакомилась с Юрой. Поженились они через семь лет после той случайной встречи.
Поклонники несли к могиле певца белые розы.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Фото: Иван МАКЕЕВ
Фото: Иван МАКЕЕВ
Увидев бронзового Юру, жена и дочка музыканта горько заплакали.
- Как похож на папу,- сказала дочь Шатунова, рассмотрев памятник.
Родные певца не сдержали слез.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сын артиста Дэннис, как мог, держался. Поклонники Шатунова, которые принесли артисту просто море белых роз, отметили, что сын очень похож на своего знаменитого отца-такие же ямочки на щеках, как у Юры.
- Мы сегодня заменили траурное фото Юры, потому что старый портрет был зацелован поклонницами, - рассказала вдова Шатунова.
Сын Шатунова очень похож на отца
Фото: Иван МАКЕЕВ
Кладбищенское фото супруга певца украсила его последним стихом, который оказался пророческим:
Когда я закончу свой путь,
Уйду не спеша в рассвет,
Оставлю вам светлую грусть,
Седой ночи гаснущий свет.
Когда перестану писать
О вечности и о любви,
Возможно, я буду искать
Всё то, что ищите вы.
И думаю, вряд ли найду
Ответы на главный вопрос:
Зачем я играю звезду?
Зачем я родился и рос?
Зачем дали мне этот путь?
Я был к нему не готов!
Но я по нему иду,
Иду как по полю цветов.
Цветы - это песни мои,
Я им помогаю расти.
Когда я закончу свой путь,
Они еще будут цвести.
Быть может найду пустоту,
Когда я закончу свой путь.
И белых тех роз красоту,
Увы, не смогу уж вернуть!
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