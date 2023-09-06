Прохор Шаляпин признался, почему не женится и не заводит детей

Певец Федор Шаляпин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

За многочисленными любовными историями частого гостя ток-шоу Прохора Шаляпина не раз наблюдала вся страна. До сих пор вспоминают последнюю жену певца, канадскую миллионершу Татьяну Дэвис: прошел слух, что женщина жива и обитает где-то в Нижегородской области. Напомним, что в 2021-м Шаляпин сыграл свадьбу с Дэвис, которая, увы, скончалась в том же году. С тех пор шоумен был замечен разве что в компании внучки Гурченко Елены Романовой, с которой, по словам певца, его связывают исключительно дружеские отношения.

«Сейчас я абсолютно свободен, и мне очень хорошо, — признался KP.RU Прохор. — Я кайфую от этого состояния. Хотя, конечно же, я хочу семью. Но для этого мне нужно присоединить еще одну квартиру на этаже к той, которая у меня уже есть. Вопрос детей в моем случае упирается только в недвижимость. Сейчас я живу в обычной двухкомнатной квартире в сталинском доме в очень хорошем районе, откуда не планирую никуда переезжать».

Шаляпин и Лариса Копенкина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская Фото: Борис КУДРЯВОВ

К 39 годам у Шаляпина было три брака и куча романов. По словам Прохора, в первый раз он женился в 18 лет на женщине старше себя. Затем был брак с предпринимательницей Ларисой Копенкиной, которая старше певца почти на 30 лет. Также многие обсуждали нежную дружбу Прохора со вдовой Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. Но те отношения вылились в итоге в музыкальный дуэт. А Анна Калашникова и вовсе родила от Шаляпина ребенка, который, правда, оказался не его. В общем, где правда, а где шоу уже не разобрать…

Прохор и Татьяна Дэвис. Фото: Личный архив

Очень ярким был роман с Татьяной Дэвис, с которой Прохор познакомился в 2020 году: она пригласила его выступить на одном из мероприятий в Монако. Влюбленные сыграли свадьбу в Лас-Вегасе в 2021 году, а всего через месяц Татьяна умерла от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Спустя два года прошел слух, что Дэвис жива и обитает в Нижегородской области. И, мол, она вовсе не миллионерша, а провинциальная актриса.

«Я очень переживаю, когда люди, в частности, Александр Рашель (светская львица, — прим. Ред.), начинают распускать слухи. Она заявила, что моя покойная возлюбленная, которая умерла два года назад, скрывается где-то в Нижегородской области, но это неправда. Я бы все отдал, если бы это было так. Кроме того, Нижегородская область — это не необитаемый остров. Точно бы что-то всплыло», — поделился с KP.RU Прохор Шаляпин.

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