У безутешного вдовца Прохора Шаляпина не оказалось штампа в паспорте о браке

Прохор Шаляпин. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Скандалы вокруг Прохора Шаляпина продолжаю греметь всю неделю с момента смерти его канадской жены Татьяны Дэвис. Одни скептики уверены, что завравшийся гастролер по ток-шоу в очередной раз дурит народ, и никакой супруги на самом деле не было; другие полагают, что певец сам стал жертвой обмана - мол, внезапно почившая "миллионерша" на самом деле спряталась от долгов, чтобы начать новую жизнь под другим именем...Причем, в правдивости горя молодого вдовца сомневается не только искушенная многочисленными вбросами публика, но и близкие Шаляпина - певица Наталья Штурм и бывшая невеста Виталина Цымбалюк-Романовская.

Между тем, сам артист не спешит представить хоть какие-то доказательства трагедии, а вместо похорон ходит по эфирам федеральных телеканалов. Так, на днях Прохор Шаляпин ожидаемо появился в студии Андрея Малахова, прихватив с собой снимки любимой под кислородной маской (эта программа еще не вышла в эфир). Эта выходка обернулась очередной порцией ядовитых комментариев в соцсетях, и музыканту пришлось оправдываться.

Прохор Шаляпин и Татьяна Дэвис. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Уважаемые и неуважаемые СМИ, некоторые коллеги и даже мои "бывшие"!!! Остановите это мракобесие на смерти человека!!! - буквально взвыл вдовец в своем Инстаграме. - В своих глупейших версиях о якобы пиаре и наследстве.... Я дал исчерпывающий комментарий "КП" и одно исчерпывающее интервью один на один Андрею Малахову. Больше меня и родителей Татьяны не тревожьте и не пытайтесь втянуть в скандал и разборки со всякими дворняжками, не имеющими к нам отношения. Некоторые уж точно пытаются напомнить о себе, так грязно и неуместно обвиняя меня и даже покойную Таню в пиаре. Оставьте нас в покое!

Однако, это заявление, наоборот, лишь подогрело новую порцию сплетен. Так, светская львица Алена Кравец, с которой Шаляпин не раз пересекался на ток-шоу, заявила, что на самом деле любвеобильный Прохор... официально свободен.

- Я знаю артистов, которые говорят, что у них онкология, лишь бы их снимали в ток-шоу. Надеюсь, хотя бы смерть несчастной певец не выдумал, если уже свадьба - фикция… Он мог жениться в своих фантазиях, представляя себя героем-любовником и мачо. Но, между нами говоря, как я слышала от общих друзей, ни одного штампа в паспорте о браке и разводе у Прохора нет, - цитирует Кравец сайт "Телепрограмма.pro".

Впрочем, сам вдовец на эти обвинения пока никак не отреагировал.