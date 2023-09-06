Шаляпин о «воскрешении» его покойной жены Татьяны Дэвис: «Пусть меня хоронят!»

Прохор Шаляпин на премьере фильма «Праздники» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы уже сообщали о том, что Прохор Шаляпин появился на премьере комедии «Праздники» в компании давней подруги Елены Королевой. Шаляпин поделился с KP.RU, что очень переживает из-за слухов, связанных с его покойной женой, миллионершей из Канады Татьяной Дэвис.

Напомним, что Татьяна Дэвис скончалась от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией в сентябре 2021 года. Это произошло через месяц после ее свадьбы с Прохором Шаляпиным. Татьяна и Прохор познакомились в 2020 году, когда Дэвис пригласила певца выступить на одном из мероприятий в Монако. Молодые люди сразу понравились друг другу. К слову, в отличие от других великовозрастных жен и возлюбленных Шаляпина, Татьяна была всего на пять лет старше Прохора. Отношения были яркими, но, увы, недолгими.

И вот спустя два гола после смерти Дэвис прошел слух, что Татьяна, на самом деле, жива и находится где-то в нижегородской области. Кроме того, она — не миллионерша, а обычная провинциальная актриса. Зная, что Прохор в принципе не гнушается пиаром, некоторые даже поверили в «воскрешение» миллионерши. Кроме того, до сих пор неясно, почему Шаляпин оставил тяжело больную жену в Америке, а сам улетел в Россию, якобы на съемки.

Шаляпин и Татьяна Дэвис Фото: соцсети

«Я очень переживаю, когда люди, в частности, Александр Рашель (светская львица, — прим. Ред.), начинают распускать слухи. Она заявила, что моя покойная возлюбленная, которая умерла два года назад, скрывается где-то в Нижегородской области, но это неправда. Я бы все отдал, если бы это было так. Кроме того, Нижегородская область — это не необитаемый остров. Точно бы что-то всплыло», — поделился с KP.RU Прохор Шаляпин.

На вопрос KP.RU, были ли у Александры Рашель какие-то доказательства, Прохор ответил:

«Бабушки на лавочке. Но тут я переживаю даже не за себя, а за ее родителей. С ними я каждый день на связи по телефону. Вот можешь посмотреть нашу переписку с мамой и папой Тани. Мы на связи каждый день. Зачем это делать, если бы человек был жив? Да и ради одной программы никто бы не стал оплачивать дорогущий отель в Лос-Анджелесе, где мы поженились, кататься по круизам… Но в этот бред верят. Да, я, правда, снимался в разных шоу, куда меня приглашали. Соглашался не от большого ума и выбора».

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В доказательство певец даже опубликовал видео с заграничного кладбища, где находится урна с прахом Татьяны Дэвис.

«Мне обидно за Таню. Пусть меня хоронят и оскорбляют. Я все это вытерплю. А Таня так хотела жить. Последнее, что она написала мне: «Мне бы только выкарабкаться», — рассказал KP.RU Прохор Шаляпин.