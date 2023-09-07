Илон Маск отключил Starlink, чтобы сорвать атаку дронов ВСУ на российский флот: «Украина заходит слишком далеко»

На следующей неделе в свет выйдет печатная биография Маска Фото: REUTERS

Одним из активов американского миллиардера Илона Маска является компания Starlink, обеспечивающая работу спутникового Интернета. Бизнесмен не скрывает своих амбициозных планов и заверяет, что в самом скором времени доступ к Интернету спутники и терминалы Starlink позволят получить подавляющему большинству населения нашей планеты.

На следующей неделе в свет выйдет печатная биография Маска. Фрагменты из этой книги уже оказались в распоряжении ряда СМИ, которые уже опубликовали некоторые из них. В частности о том, что в прошлом году Маск решил ограничить работу Starlink вблизи Крыма, что сорвало атаку украинских военных на российский флот.

Украинцы планировали, что начиненные взрывчатой подводные дроны, управляемые с суши, атакуют российские военные суда, но из-за отсутствия спутниковой связи их выбросило на берег.

Решение об отключении и замедлении работы Интернета в зоне Крымского полуострова Маск якобы принял из-за опасений, что атака ВСУ на корабли ВМФ России «может спровоцировать маленький Перл-Харбор, на который Москва могла бы ответить ядерным оружием».

Киевские чиновники уговаривали Маска восстановить связь, но он заявил, что «Starlink не предназначается для войн и создан, чтобы люди могли смотреть кино, отдыхать, дистанционно учиться и делать хорошие, мирные вещи, а не для удара дронов», и вообще Украина «заходит слишком далеко и может потерпеть стратегическое поражение».

Выход в свет печатной биографии Маска, написанной Уолтером Айзексоном, запланирован на 15 сентября.