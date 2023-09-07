Прощальный поклон Валентина Юдашкина: Как прошел первый показ Дома моды после смерти великого кутюрье

Галина Юдашкина продолжила модное дело отца Фото: Соцсети

В Москве вечером 7 сентября прошел показ Дома моды Valentin Yudashkin – первый после смерти модельера Валентина Юдашкина. Единственная дочь модельера Галина Юдашкина открыла показ свадебных платьев словами: «Сегодня мы собрали все архивные любимые коллекции Валентина. Любовь, романтика и легкость – наслаждайтесь». Показ состоялся на урбанистическом форуме. Модели демонстрировали свадебные платья, которые в разные годы создавал и показывал Юдашкин, представили несколько новых платьев. Галина вышла на поклон на полминуты после завершения показа – в черном брючном костюме. 32-летняя Юдашкина прилетела в Москву накануне – из Дубая.

KP.RU рассказывает, что происходит в модном доме после смерти его создателя. Юдашкин умер полгода назад после продолжительной болезни. Художник-модельер не сдавался и боролся за жизнь с 2016 года. Валентин Абрамович несколько последних лет постепенно передавал управление Домом моды единственной дочери Галине Юдашкиной. Последние 11 лет Галина Юдашкина официально - креативный директор Дома моды Valentin Yudashkin. А на самом деле дочь Юдашкина в те долгие периоды, когда ее папа проходил лечение, операции, реабилитации самостоятельно управляла брендом. Фактически Галина Юдашкина руководила последние несколько лет производством, бизнесом, контролировала творческий процесс, закупки тканей и абсолютно все этапы работы. Делала все это Галя последнее время из Дубая, где у ее мужа бизнес. Галина Юдашкина с мужем и тремя детьми и сейчас живет в Дубае. Периодически Юдашкина прилетает в Москву, но чаще ведет и контролирует все рабочие процессы из ОАЭ.

Показ архивных и любимых свадебных платьев Валентина Юдашкина прошел 7 сентября Фото: Ирина ВИКТОРОВА

В Москве работает бутик и Дом моды Валентина Юдашкина. Осенью выйдет новая коллекция рret-a-рorter – это одежда, которая выпускается более крупными партиями для массовой продажи в бутиках домов мод и мультибрендовых магазинах. Первая коллекция, которую выпустит Галина Юдашкина после смерти отца. Сегодня стало известно, что капсульная коллекция будет в модных осенних оттенках – шоколад, корица, фуксия, бронзово-горчичный.

Свадебный показ прошел на урбанистическом форуме Фото: Ирина ВИКТОРОВА

В октябре на Неделе моды в Дубае Дом моды Valentin Yudashkin впервые покажет свою кутюрную коллекцию. В Дубае скоро откроют бутик бренда, где будут продавать дорогие наряды, рассчитанные на обеспеченных покупателей. Платья от Дома моды Юдашкина никогда не стоили дешево.

Галина Юдашкина активно занята делами Дома мода. С детьми ей помогают няни, прилетает из Москвы мама. Сыновья Галины Юдашкиной ходят в частную школу в Дубае: Анатолий пошел в третий класс, а Аркадий в первый, а внучке Валентина Юдашкина Агате только годик.

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