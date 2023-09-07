Дерзкое декольте Светланы Бондарчук, стиль Дарьи Мороз и доброе очарование Юрия Стоянова: Красная дорожка фестиваля «Новый сезон»

Светлана Бондарчук Фото: Ольга РОДИНА

Не секрет, что онлайн-кинотеатры уже давно во многом заменили обычные. Кроме того, даже появился отдельный фестиваль «Новый сезон», который проходит уже второй год на курорте «Роза Хутор». А сегодня, 7 сентября, состоялось торжественное открытие, которое посетили Юрий Мороз, Виктория Исакова, Дарья Мороз, Юрий Стоянов, Анна Снаткина и многие другие.

Юрий Стоянов Фото: Ольга РОДИНА

В рамках «Нового сезона» ведущие онлайн-платформы — START, KION, Okko, Кинопоиск, Premier, Иви, more.tv — представляют сериалы и полнометражные фильмы, хронометраж которых не превышает 90 минут. Проектом, открывшим фестиваль, стала картина Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова «Эт».

Одним из первых на ковровой дорожке, раскинутой возле концертного комплекса «Роза Холл», появился Юрий Стоянов, который уже завтра представит сериал «Трепачи» (платформа Premier), где он, а также Глеб Калюжный исполнили главные роли. Ранее актеры уже снимались вместе в проекте «Вампиры средней полосы».

«Я предложил Глеба в этот сериал, но в этом и есть опасность. Может показаться, что уже наработанная пара, но данный проект — это совсем другая история. И отношения строятся не так, хотя по количеству подзатыльников они похожи на «Вампиров». Но, по сути, это совершенно другая история. А Глеб, если он там играет этакого городского дурачка, то здесь целое явление, потому что стендап — это серьезная история, которая захватывает огромное количество молодых людей. И было очень интересно наблюдать, как сталкиваются человек из эпохи, когда все было нельзя, с человеком из времени, когда все можно», — рассказал Юрий Стоянов.

Кстати, к премьере сериала Стоянов и Глеб Калюжный приняли участие в очень стильной съемке для журнала «Собака.ru». А если 25-летнего Калюжного видеть в казаках и шортах было вполне привычно, то 66-летний Стоянов, примеривший молодежные образы, приятно удивил. KP.RU поинтересовался, носит ли в обычной жизни актер рваные джинсы?

«У меня три пары рваных джинсов! — рассказал Юрий Николаевич. — На самом деле, я и до Глеба неплохо одевался. Может, я на Глеба повлиял? Он тоже стал хорошо одеваться».

Гавриил Гордеев с супругой Ириной Фото: Ольга РОДИНА

Затем на дорожку вышел Гавриил Гордеев, больше известный как Гавр, он же председатель Попечительского совета «Нового сезона» и продюсер по оригинальному контенту Okko. Гавр появился вместе с супругой Ириной, беременной пятым ребенком. Напомним, что в четвертый раз отцом продюсер стал относительно недавно — в октябре 2021 года жена подарила ему сына. Сейчас Гавр и Ирина воспитывают двух сыновей и двух дочек.

Юрий Мороз с дочерью Дарьей и супругой Викторией Исаковой Фото: Ольга РОДИНА

Юрий Мороз появился вместе с супругой Викторией Исаковой и дочерью Дарьей. Актриса Дарья Мороз, которая пошла по стопам отца, как режиссер представит на фестивале сериал «Секс. До и после». А Юрий Мороз, в свою очередь, презентует полнометражный фильм «Лунатики», продюсером которого выступила Виктория Исакова. Кроме того, супруга режиссера исполнила и одну из главных ролей в картине. Вот такой вот семейный подряд, в хорошем смысле слова.

«Этот фестиваль — возможность встретиться, посмотреть и оценить работы друг друга, понять, куда двигаться дальше. Это некий процесс. С одной стороны, мы делаем проекты для зрителя, с другой, нам очень ценно мнение наших коллег», — поделилась с журналистами Виктория Исакова.

Также актриса отметила, что они с мужем практически не разделяют работу и дом: «И, если получается, мы работаем вместе в качестве актрисы и режиссера, а сейчас уже актрисы, продюсера и режиссера. Конечно, мы понимаем друг друга, но это не легко. Разделять невозможно».

Анна Снаткина Фото: Ольга РОДИНА

Также на дорожке появились Анна Банщикова, Анна Снаткина, Александр Цыпкин, Светлана Бондарчук с мужем Сергеем Харченко.

Светлана Бондарчук Фото: Ольга РОДИНА

Анна Банщикова Фото: Ольга РОДИНА

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