Активность онлайн-избирателей на выборах в регионах России не стала аномальной

Очно на участки в первые часы после открытия пришло даже больше людей, чем проголосовали онлайн Фото: Алексей БУЛАТОВ

В телеграмм-каналах появились сообщения об аномальной активности избирателей, которые утром воспользовались системой дистанционного электронного голосования на выборах в Воронежской, Липецкой, Псковской и Архангельской областях. «Всего за 161 минуту ДЭГ из 11 848 зарегистрированных избирателей бюллетени получили 4836 человек (40,71%), проголосовали 4695 избирателей (39,53%)», — написал о выборах в Псковской области канал «7×7 — Горизонтальная Россия» . Представители ЛДПР Липецкой области в своем канале озвучили первые итоги, написав, что за первые 20 минут проголосовали 1359 человек. И опубликовали ироничный комментарий: «Липецкая область идет на стахановский рекорд».

Другие комментаторы также высказали предположение о неких фальсификациях в процессе голосования. «Комсомольская правда» решила проверить данные в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Как мы выяснили, ни о каких вмешательствах и подтасовках речи не идёт. В регионах о которых идет речь дистанционное электронное голосование используется в первый раз, так что интерес избирателей, поспешивших проверить, как работает сайт, объясним. Накануне открытия голосования председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что уровень доверия россиян к дистанционному электронному голосованию велик. Более 50 процентов опрошенных хотели бы голосовать именно так.

Технология уже использовалась в Москве, по данным прошлых голосований большинство избирателей предпочитают голосовать в утренние часы. Так в столице на выборах в городскую думу в 2019 году проголосовали за первые часы 34%в выбравших этот способ избирателей. Люди оценили удобство и скорость такого метода голосования, а также защищенность данных.

На федеральной платформе ДЭГ в этом году голосуют 24 региона, 18 из них - впервые. Заявки на участие подали более 1,2 млн человек, проживающих в этих регионах. Воспользоваться инфраструктурой ДЭГ можно только из России – это связано с тем, что большинство атак на систему как раз происходит из-за рубежа. Элла Памфилова отметила, что на этих выборах уже успешно отражены несколько тысяч атак на систему.

Результаты электронного голосования расшифровываются программными средствами платформы ДЭГ с использованием ключа , затем формируется электронный протокол об итогах ДЭГ. Его подписывают все члены ТИК и он размещается в разделе «Новости» на портале ДЭГ и на официальном сайте ЦИК России.