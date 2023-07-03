Памфилова сообщила, что проголосовать онлайн в 2023 году смогут 21,5 млн россиян

Проголосовать онлайн в 2023 году смогут 21,5 млн россиян Фото: Михаил ФРОЛОВ

Около 21,5 миллиона человек смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в этом году, сообщила председатель Центрального избирательного комитета России Элла Памфилова.

«Если за предыдущие четыре года, когда мы начали вводить ДЭГ, этой формой голосования воспользовалось около 5,5 миллиона человек, то в этом году это уже будет потенциально 21,5 миллиона», – сказала она во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Заявки на проведение ДЭГ в настоящее время подали заявки 25 регионов, в том числе Москва, уточнила глава ЦИК. В этих субъектах граждане сами смогут выбрать форму голосования – или прийти на избирательный участок, или проголосовать онлайн.

В то же время, отметила Памфилова, ДЭГ пока технически сложно использовать в новых регионах России.

«Там же очень сложно - мы туда тоже проводим ГАС "Выборы", но 100-процентно сейчас тоже нельзя. Вы понимаете, такие разные ситуации, военное время, поэтому пока нет, и технически очень сложно сейчас это сделать», – приводят слова Памфиловой.

Напомним, в ходе встречи с Путиным председатель Центризбиркома сообщила, что Государственная автоматизированная система (ГАС) «Выборы» будет готова работе к следующей президентской кампании.