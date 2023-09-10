Калина красная – чем полезна осенняя ягода

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Считается, что калина получила свое название из-за того, что ярко-красные, будто бы светящиеся алым светом ягоды похожи на раскаленное на огне железо. Особенно заметно калина красная выглядит на фоне первого быстро тающего снега. Ягоды этого кустарника созревают ближе к сентябрю, но собирают их обычно позже, после первых заморозков: мороз делает горечь ягод калины не такой сильной.

Чаще всего калину употребляют в виде варенья и джема или добавляют ее в чай. Диетологи считают, что второй способ предпочтительнее: все же длительная термическая обработка, предполагающая изготовление варенья, лишает ягоды части полезных веществ, да и добавление значительного количества сахара делает такой десерт довольно калорийным. Лучше всего употреблять калину свежей, в чае или морсе, или заморозить ее на зиму – тем более, именно в холодный период эта ягода будет особенно полезной. Почему? Рассмотрим ниже.

Масса пользы при минимальной калорийности

Ягоды калины не содержат ни белка, ни жира, и углеводов в них всего 7 граммов на 100 г продукта. Поэтому калина весьма низкокалорийна – со 100 граммами ягод вы получите всего 26 ккал. Зато содержание витаминов, минералов и других полезных веществ в этой горьковатой ягоде весьма впечатляющее.

В частности, калина содержит много витамина С – на 70% больше, чем лимон! Это делает ее отлично укрепляющим иммунитет средством. Также в ягодах присутствуют витамины К, D, T, P, каротин, токоферол, плюс – магний, цинк, калий, фосфор, железо, пектин, дубильные и эфирные вещества и органические кислоты.

Все это придает ягодам калины целый ряд полезных свойств:

помощь в профилактике вирусных инфекций, в восстановлении организма после простуды, облегчение боли в горле и кашля;

мягкое мочегонное действие;

мягкое же гипотензивное действие (то есть, способность снижать артериальное давление), помощь работе сердечно-сосудистой системы;

помощь в борьбе с бессонницей, легкое успокаивающее действие;

снижение интенсивности болевого синдрома благодаря спазмолитическому эффекту;

антибактериальный эффект (однако, если врач выписал вам антибиотики, не стоит заменять их калиной, лучше дополнить рацион этой ягодой).

Также есть сведения о пользе ягод калины при предменструальном синдроме и менопаузе из-за содержания в них фитоэстрогенов, растительных веществ, по действию сходных с женскими гормонами.

Кому стоит воздержаться от употребления калины?

С осторожностью стоит отнестись к употреблению калины людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, в частности, язвенной болезнью, повышенной кислотностью желудка, заболеваниями почек, особенно – в периоды обострения. Также врачи не рекомендуют эту ягоду тем, кто болен подагрой, артритом и тромбофлебитом. Так как калина понижает давление, осторожнее с ней нужно быть гипотоникам. Не стоит употреблять калину во время беременности и кормления грудью и при индивидуальной непереносимости и аллергии на эту ягоду.

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