Обвиненный в уродовании пациентов хирург Тимур Хайдаров посмеялся над прессом Филиппа Киркорова и певицей Славой

Хирург Тимур Хайдаров

Лето прошло, телесезон продолжает плавный разгон, а интернет-шоу как будто не уходили на паузу. На платформе VK Видео регулярно выходит проект «Кстати», в котором известные комики продолжают пытаться втиснуться в нишу, оставленную Иваном Ургантом (на ТНТ этим занимается Павел Воля). В гости к веселой троице — Азамат Мусагалиев, Гарик Харламов и Денис Дорохов — пришел скандально известный хирург Тимур Хайдаров. Обвиненный в уродовании пациентов врач

- Это человек, который сделал пресс Киркорову! - представил хирурга Гарик Харламов.

- Да, это наша заслуга, - скромно потупил очи долу Хайдаров.

- Человеку 97 лет, а у него пресс! - продолжил развивать тему Гарик, вызвав у Тимура искренний смех.

- Круто же выглядит! - призвал еще раз оценить достижение доктор.

После Хайдаров объяснил (отвечая на вопрос Дорохова), что пресс Филиппа по-настоящему твердый, ведь «у каждого человека есть мышцы» и хирурги «просто подсушивают, ускоряя процесс» вытачивания рельефа.

- Просто леской вот так перетягивают, - показал на себе Денис.

- Как колбаса такая [вязанка], - добил шутку Азамат.

Кроме того, хирург объяснил, что собственный жир пациента зачастую используется для увеличения ягодиц у женщин, плеч и грудных мышц у мужчин, тогда как нарастить мужской половой орган (отвечая на вопрос Дорохова) таким же образом, увы, не представляется возможным.

Конечно, не могли обойти стороной комики и «силиконовый скандал», раздутый певицей Славой.

Фото: скриншот видео

- А были у тебя пациенты, которые говорили, что после таких операций их ждет одиночество-сволочь, одиночество-сука? - как бы непрозрачно намекнул Дорохов.

На этот вопрос Хайдаров или ответил, но зрителю этот момент не показали (в ролике после вопроса Дениса идет склейка и сразу следующий вопрос Харламова), или просто не стал отвечать. Он лишь улыбнулся, поняв, о чем речь, при этом ни тени раскаяния на лице мастера так и не проскользнуло.