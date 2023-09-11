Похудевшая Анна Михалкова представила картину «Чувства Анны»

Екатерина Кононенко, Анна Михалкова, Анна Меликян, Дмитрий Литвинов. Фото: пресс-служба фестиваля «Новый сезон»

Анна Меликян и Анна Михалкова представили фантастический фильм «Чувства Анны» вне конкурсной программы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который проходит в Сочи. Также посмотреть кино пришли Андрей Мерзликин, Равшана Куркова, Сабина Ахмедова, Евгений Стычкин (который ранее, в тот же день, представил сериал «Цикады») и многие другие.

Анна Михалкова. Фото: пресс-служба фестиваля «Новый сезон»

Перед началом показа Анна Меликян поблагодарила продюсеров Екатерину Кононенко, Дмитрия Литвинова, а также онлайн-сервис «Кинопоиск», где в будущем будет представлен фильм «Чувства Анны».

«Но главное спасибо хочу сказать человеку, который стоит рядом со мной (Анна Михалкова), потому что этот сценарий был написан специально под актрису. Не предполагалось никакого кастинга и другой актрисы, — рассказала Меликян. — И этот человек — мой соавтор в этом фильме. Наверное, в таком кино иначе никак. Мы, правда, этот путь прошли вместе. И для меня Анна — это актерское открытие, но главное — это огромное человеческое открытие».

Михалкова играет работницу Пермской шоколадной фабрики. Анна — совершенно обычная женщина, живущая с мужем и двумя детьми. Однако все в ее жизни меняется после падения, в результате которого она ударяется головой и начинает слышать голоса внеземных цивилизаций.

Кстати, фильм снимали на действующей фабрике в Перми. Да и сам город выбран местом съемок не случайно. Именно в Пермском крае в селе Молебка находится знаменитый Молебский треугольник — одна из аномальных зон в России. Именно здесь в 1983 год пермский геолог обнаружил круглый след диаметром более 60 метров, а местные жители неоднократно слышали странные звуки в лесу и видели НЛО. С конца 80-х в это место началось настоящее паломничество не только со всей страны, но и мира.

Екатерина Андреева Фото: Ольга РОДИНА

Картина «Чувства Анны» снята в редком сейчас черно-белом формате. Знаменитая телеведущая Екатерина Андреева сыграла в фильме саму себя — с экранов она вещает об экспедиции на Марс.

В одной из сцен героиня Анны Михалковой предстает полностью обнаженной. Кстати, сейчас 49-летняя Михалкова намного стройнее, чем ее героиня в фильме. Для премьеры актриса выбрала серебристое платье с пайетками, черный бархатный плащ и актуальные балетки.

Равшана Куркова. Фото: пресс-служба фестиваля «Новый сезон»

Среди гостей премьеры также была Равшана Куркова, которая недавно стала мамой. Утонченная актриса предпочла комфортный брючный костюм и кеды. Бывший муж Курковой Артем Ткаченко появился вместе с супругой Екатериной Стеблиной. Еще показ посетили Андрей Мерзликин, Сабина Ахмедова, Евгений Стычкин.

Андрей Мерзликин. Фото: пресс-служба фестиваля «Новый сезон»

Сабина Ахмедова. Фото: пресс-служба фестиваля «Новый сезон»

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