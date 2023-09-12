Чулпан Хаматова заняла место российской артистки и вызвала скандал

Чулпан Хаматова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чулпан Хаматова снова оказалась в центре скандала. Актриса, которой так и не удалось стать звездой Нового Рижского театра, внезапно запела и даже заменила российскую звезду Юлию Чичерину.

Россияне обсуждают видео с концерта группы "Би-2", который прошел в Риге. Большой неожиданным стало появление на сцене Чулпан Хаматовой. Актриса вместе с Шурой Би-2 исполнила песню "Мой рок-н-ролл". Ранее его партнершей в этом дуэте была Юлия Чичерина.

Пользователи соцсетей возмущены до глубины души. Пение Чулпан они назвали провальным. Артистка не попадала в ноты. Даже Шура страдальчески морщился. Причем они исполняли композицию на русском языке.

"Голоса вообще нет, но вылезти на сцену очень хочется", "Ужасная замена! Чичерина - истинная звезда, а эти клоуны ни с чем не сравнимы", "Выглядит жалко", "Мимо нот. Даже Шуру прям корежит", "Голос Чичериной не заменить", "Я не могу это слушать", "Когда нужны деньги ,не только петь начнешь. Актриса-то такая себе, пробует петь хиты. Чичерина эту песню сделала хитом, а Хаматова зачем туда полезла", - возмущается публика.

Напомним, группе "Би-2", чьи солисты имеют гражданство Израиля и Австралии, запрещен въезд в Россию. 6 мая 2023 года Минюст России внес в реестр иноагентов Егора Бортника*, известного как Лева Би-2*. По информации Минюста, музыкант выступал против специальной военной операции на Украине, а также негативно высказывался в отношении России, ее жителей.

*Минюст РФ включил Егора Бортника в список физлиц-иноагентов