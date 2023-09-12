Финансовая дыра в 130 млрд рублей: от чего «удрал» Чубайс и чем заслужил критику Путина

Экс-президент "Роснано" Анатолий Чубайс эмигрировал из России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«НА ФИГА ЭТО ЕМУ НУЖНО?»

- Я не понимаю, чего он удрал? Понимаете, может быть, связано еще с тем, что идут сложные процессы в этой структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная дыра финансовая. Я сейчас не буду даже цифры называть, большие цифры. Может быть, он опасается, что в конечном итоге это все приведет к возникновению каких-то уголовных дел, поэтому в Израиле даже перешел на нелегальное положение, - ответил Владимир Путин на вопрос об эмиграции Анатолия Чубайса, который ему задали на Восточном экономическом форуме 12 сентября.

По словам Путина, недавно ему показали «фотографию из интернета», на которой экс-глава «Роснано» «уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич какой-то».

- На фига это ему нужно, я, честно говоря, не понимаю, - добавил Путин. И сказал, что деятельность Чубайса во главе «Роснано» ни с экономической, ни с финансовой точки зрения «явно не удалась».

Что ж, давно мы не говорили про того, «кто во всем виноват»! Владимир Путин не стал озвучивать «большие цифры», иллюстрирующие провал «Роснано» с Чубайсом во главе, но мы попробуем. И заодно напомним о славных (на самом деле нет), похождениях «отца приватизации» в последние год-полтора…

ШОТЛАНДСКИЙ УЧЕНЫЙ

Напомним, весной прошлого года после начала спецоперации на Украине Чубайс внезапно покинул Россию. Появлялся то там, там. Сначала его видели в Израиле, потом в Стамбуле, Италии, Латвии. В век смартфонов такой известный и человек скрыться не может. Особенно при такой концентрации русскоязычных эмигрантов во всех странах Европы.

А летом в академическом журнале «Вопросы экономики» вышла не менее академическая статья одного «британского ученого». Чубайс в этой публикации был представлен как «независимый исследователь из Великобритании». А именно – из шотландского Глазго. Получилось что-то вроде мемуаров. В них реформатор покаялся, что не просчитал все риски реформ, которые привели к кризису неплатежей в 90-е годы. Тогда вся страна несколько лет жила в условиях бартера, денег не было, зарплаты не платили.

Тем не менее, куда интересней могли бы быть его мемуары - пусть даже в виде научной статьи - об ошибках, которые он допустил в годы управления «Роснано». Но эту публикацию, видимо, скоро сделает Генеральная прокуратура. Она сейчас проверяет работу Роснано с 2008 по 2020 год, когда компанию возглавлял Чубайс. «Роснано», которое в свое время получила из бюджета 130 млрд рублей и чуть ли не полный карт-бланш на любые инвестиции, связанные с нанотехнологиями, два года назад чуть было не стало банкротом. А все благодаря «эффективному» менеджменту.

Долгие годы госкорпорация брала деньги в долг, демонстрировала успешные кейсы и хвасталась заоблачными зарплатами и прибылью. Но на поверку все это оказалось профанацией. За годы работы корпорация взяла в кредит почти 150 млрд рублей. А проекты, в которые она вкладывалась, нормальной отдачи так и не принесли.

Тем более что были и откровенно неудачные инвестиции, когда были потеряны практически все вложенные деньги. Три самых эпохальных примера: завод по производству поликремния в Иркутской области, производство гибких планшетов и «крупнейший в мире завод по производству литий-ионных аккумуляторов» в Новосибирской области. Общие инвестиции в эти три проекта составили около 30 млрд рублей. И эти убытки пришлось списать.

Справедливости ради, были у «Роснано» и удачные кейсы. Например, в том же Новосибирске успешно работает завод по производству нанотрубок OCSiAl с капитализацией в $2 млрд. На долю «Роснано» два года назад приходилось 17% акций. Но в большинстве своем инвестиции оказывались не очень-то удачными.

АВГИЕВЫ КОНЮШНИ

- Ставка на нанотехнологии, которая делалась в «нулевые» годы, не сыграла. Прорыва в этой сфере не случилось, все занялись цифровизацией, искусственным интеллектом. Именно там – сегодняшние основные инновации, деньги, прибыль, - объяснял еще полтора года назад в интервью KP.RU Дан Медовников, директор Института менеджмента инноваций Высшей школы экономики.

А вкладывать в другие проекты госкорпорации мешала специализация. Карт-бланш на инвестиции у «Роснано» был лишь в сфере нанотехнологий. Инвестициями в другие отрасли занимались другие институты развития. Почему у пробивного Чубайса не получилось поменять вектор, наверное, так и останется загадкой. Ну или будем ждать очередной публикации «шотландского профессора» в следующем выпуске «Вопросов экономики».

Как бы там ни было, «авгиевы конюшни», оставленные Чубайсом, антикризисная команда разбирает до сих пор. Только на обслуживание долга, согласно последней отчетности госкорпорации, с 2021 года ушло 82 млрд рублей. Но новые менеджеры уже вышли в плюс. За первые полгода 2023-го чистая прибыль «Роснано» составила 2,9 млрд рублей. Но в «успехи» этой корпорации уже верится с трудом…

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