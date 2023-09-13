Ким Чен Ын сказал, что у него к Владимиру Путину много вопросов для обсуждения Фото: REUTERS

Самая главная часть визита Ким Чен Ына на космодром «Восточный» - переговоры с Владимиром Путиным – прошла за закрытыми дверями. Но до этого Ким Чен Ын успел сказать на камеру, что у него к Владимиру Путину много вопросов для обсуждения - политика, экономика, улучшение жизни народов.

А вот неформальные части визита не скрывались.

Прибытие Ким Чен Ына на космодром «Восточный» Фото: REUTERS

ЧЕЙ ЛИМУЗИН ЛУЧШЕ?

Например, товарища Кима так заинтересовал Aurus Путина, что он даже забрался в салон, на пассажирское место. Показ президентского лимузина не входил в программу, поэтому будем надеяться, что никаких секретов глава КНДР не подсмотрел.

Кстати, на пленарке ВЭФ Владимир Владимирович упоминал, что «аурусы» могут стать заметно дешевле, если их начнут делать большими партиями.

Но вообще по космодрому политики ездили на микроавтобусе Mercedes. Кстати, товарищ Ким от своего бронированного поезда до стартовой площадки тоже добрался на Mercedes – у него сверхзащищенный Пульман.

Немецкий производитель официально заявил, что не знает, как машина попала в КНДР. Из-за санкций такие поставки запрещены. Хотя каждый автомобиль строится по спецзаказу и стоит, как чугунный мост. Видимо, кто-то в автоконцерне просто не хочет говорить неудобную правду: выгода превыше политических ограничений.

Tоварищ Ким от своего бронированного поезда до стартовой площадки тоже добрался на Mercedes Фото: REUTERS

ПЕЛЬМЕНИ С КРАБОМ И ОСЕТРИНА С КАРТОШКОЙ

А закончилась поездка товарища Кима на космодром торжественным обедом. Владимир Владимирович произнес тост, а потом поднял бокал красного. В этот раз каберне совиньон, стоимостью от 2000 рублей.

- В Корее есть пословица: «одежда хороша новая, а друг – старый». А у нас в народе говорят: «старый друг лучше новых двух». Эти народные мудрости в полной мере применимы к современным отношениям между нашими странами. Хочу предложить тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами – между Российской Федерацией и КНДР, за благополучие и процветание наших народов, за здоровье товарища председателя и всех присутствующих! – сказал Путин.

На приеме было много дальневосточных деликатесов. В полное меню вошли:

* Салат из утки с инжиром и нектарином.

* Пельмени с камчатским крабом.

* Уха из белого амура.

* Щербет из облепихи

* Осетрина с грибами и картофелем или

Антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами

* Брусника таежная с кедровыми орехами и сгущенным молоком.

Товарищу Киму блюда понравились, поэтому он сам произнес не менее теплый тост.

- Уверены в том, что российская армия, народ непременно одержит великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспанистскую иллюзию, и за создание стабильной обстановки для развития. В заключение выражу уверенность в том, что нынешний наш визит послужит важным моментом в дальнейшем развитии превращения традиционно российско-корейских отношений в нерушимое стратегическое сотрудничество, - заявил лидер КНДР.

Самая главная часть визита Ким Чен Ына на космодром «Восточный» - переговоры с Владимиром Путиным – прошла за закрытыми дверями Фото: REUTERS

САНКЦИИ ОН ОСТАНУТСЯ

Россия участвует в санкциях, наложенных на Северную Корею ООН из-за испытаний ядерного оружия. Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД Сергей Лавров прямо заявили, что от исполнения решений Совбеза ООН мы отказываться не будем.

- Но мы будем развивать отношения с нашим близким соседом, несмотря ни на какие упреки или оговорки. Так, чтобы это соответствовало интересам двух наших государств. Это не должно никого беспокоить, ибо мы сотрудничаем во имя процветания наших двух стран, - подчеркнул Песков.

В санкции ООН входят:

* Запрет на поставки технологий, связанных с ядерными разработками.

* Право всех государств-членов ООН досматривать суда, идущие в КНДР, и уничтожать любые технологии для военных разработок.

* Запрет экспорта из Северной Кореи золота, ванадия, титана, редких и редкоземельных металлов. Также запрещён экспорт северокорейских угля и железа в целях извлечения прибыли.