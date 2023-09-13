Обидчики вдовы и дочери Баталова требуют направить апелляцию из Москвы в Петербург

По решению суда 53-летнего нотариуса Дмитрия Бублия и 76-летнего Михаила Цивина отправили на 5 лет в исправительную колонию общего режима. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Казалось бы, ещё 26 мая Замоскворецкий районный суд Москвы поставил точку в громкой криминальной драме, которая тянется почти три года. По решению суда 76-летнего Михаила Цивина и 53-летнего нотариуса Дмитрия Бублия отправили на 5 лет в исправительную колонию общего режима. Супруге Цивина 74-летней актрисе Наталье Дрожжиной дали 4 года условно.

Все трое были признаны виновными в мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова.

Дмитрия Бублия взяли под стражу в зале суда. Михаил Цивин был арестован ещё раньше. Кроме того, с них должны взыскать компенсацию морального вреда в пользу Марии Баталовой и Гитаны Леонтенко, дочери и вдовы народного артиста.

Вроде бы справедливость восторжествовала. Но все стороны процесса оказались недовольны. Одни посчитали его слишком мягким, другие - слишком суровым.

Еще в мае, когда был оглашен приговор, прокуратура посчитала его слишком мягким. И подала апелляцию. Изначально гособвинение просило для нотариуса Дмитрия Бублия, Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина наказания в виде реального (а не условного как у Дрожжиной) срока на 5,6,7 лет соответственно.

Мария Баталова тоже просила максимального наказания: «Пусть камера для каждого из них станет кельей», - заявила она в суде, имея в виду, что в тюрьме они будут замаливать свои грехи.

Наталья Дрожжина Фото: Александр БАТАЛОВ

Напомним, семейная пара - Михаил Цивин и Наталья Дрожжина сумели втереться в доверие к Баталовым и обманом завладела большей частью их недвижимости и деньгами. Помогал оформлять сомнительные сделки нотариус Дмитрий Бублий. В результате имущество Марии Баталовой (1/3 доли в четырехкомнатной квартире в знаменитом Доме на набережной, улица Серафимовича, 2, нежилое помещение в 20 м2 в этом же доме и двухкомнатная квартира в 1-м Самотечном переулке) перешло в собственность Дрожжиной. Со счетов Баталовых, в том числе валютных, пропали деньги - более 20 миллионов рублей. Где эти миллионы, неизвестно. Цивин и Дрожжина снимали деньги по доверенности. Их обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Когда в Замоскворецком суде огласили обвинительный приговор, 55-летняя Мария Баталова расплакалась. Не из жалости к людям, которые хотели лишить её, инвалида детства, всего. Мария убеждена, что условный срок вместо реального в тюрьме – слишком мягкое наказание для Натальи Дрожжиной. По её мнению, 74-летняя актриса, оставаясь на свободе, представляет опасность для неё.

- Маша опасается , что на свободе Дрожжина может Маше мстить, - пояснила вдова Алексея Баталова Гитана Аркадьевна Леонтенко. - Мы действительно боимся её. А она ничего не боится. В суде она врала, и ей не было стыдно...

Поэтому Баталовы, как и прокуратура, подали апелляцию на приговор суда.

Цивин и Дрожжина свою вину не признали. И тоже подали апелляцию. Как и нотариус Дмитрий Бублий – он признал, что допустил профессиональную халатность, но это не повод сажать его на пять лет в тюрьму. Тем более у него несовершеннолетний ребёнок.

Собидчиков должны взыскать компенсацию морального вреда в пользу Марии Баталовой и Гитаны Леонтенко, дочери и вдовы народного артиста Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Сегодня в Москорсуде рассматривалась апелляция от всех сторон этого дивного процесса: и от Баталовых, и от Цивина с Дрожжиной, и от Бублия, и от прокураторы.

В итоге, заседание перенесли на 26 октября.

Представитель Михаила Цивина заявил недоверие московскому суду. Он обратится в Верховный суд РФ с просьбой направить апелляции из Мосгорсуда в городской суд… Санкт-Петербурга. Мол, московские судьи себя дискредитировали.

Наталья Дрожжина в сегодняшнем заседании не участвовала. Михаил Цивин и Дмитрий Бублий включились в процесс по видеосвязи из тюрьмы.