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Общество13 сентября 2023 15:06

Полный перечень болезней, при которых не призовут в армию по мобилизации: В приказе министра обороны РФ 26 пунктов

Минобороны опубликовало полный перечень болезней, при которых не призовут в армию
Варвара ДЫМ
В перечень болезней, при которых не призовут в армию по мобилизации, вошли: сахарный диабет 1 типа, психические расстройства, эпилепсия, инсульты, бронхиальная астма и другие

В перечень болезней, при которых не призовут в армию по мобилизации, вошли: сахарный диабет 1 типа, психические расстройства, эпилепсия, инсульты, бронхиальная астма и другие

Фото: ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, при которых нельзя служить по контракту в ВС РФ ограниченно годным в мобилизацию и военное положение.

Полный перечень болезней, при которых не призовут в армию по мобилизации в России

Приказ Министра обороны уже опубликован. В нем - 26 пунктов. В перечень болезней, при которых не призовут в армию по мобилизации, вошли: сахарный диабет 1 типа, психические расстройства, эпилепсия, инсульты, бронхиальная астма и другие.

Приказ Министра обороны, в котором перечислены болезни, при которых не призовут в армию по мобилизации

Приказ Министра обороны, в котором перечислены болезни, при которых не призовут в армию по мобилизации

Приказ Министра обороны, в котором перечислены болезни, при которых не призовут в армию по мобилизации

Приказ Министра обороны, в котором перечислены болезни, при которых не призовут в армию по мобилизации

Приказ Министра обороны, в котором перечислены болезни, при которых не призовут в армию по мобилизации

Приказ Министра обороны, в котором перечислены болезни, при которых не призовут в армию по мобилизации

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