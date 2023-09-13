В перечень болезней, при которых не призовут в армию по мобилизации, вошли: сахарный диабет 1 типа, психические расстройства, эпилепсия, инсульты, бронхиальная астма и другие Фото: ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, при которых нельзя служить по контракту в ВС РФ ограниченно годным в мобилизацию и военное положение.

Полный перечень болезней, при которых не призовут в армию по мобилизации в России

Приказ Министра обороны уже опубликован. В нем - 26 пунктов. В перечень болезней, при которых не призовут в армию по мобилизации, вошли: сахарный диабет 1 типа, психические расстройства, эпилепсия, инсульты, бронхиальная астма и другие.

Приказ Министра обороны, в котором перечислены болезни, при которых не призовут в армию по мобилизации

Приказ Министра обороны, в котором перечислены болезни, при которых не призовут в армию по мобилизации