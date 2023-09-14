Юлия Высоцкая рассказала о трагедии на дороге во Франции

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая. Фото: Иван МАКЕЕВ

Юлия Высоцкая вместе с мужем Андреем Кончаловским отдыхали на собственной вилле в Тоскане. Старинное поместье расположено в живописном уголке на берегу моря. Недавно супруги вернулись из Италии в Россию.

Юлия Высоцкая рассказала поклонникам, что ей непросто после отпуска. Сейчас она сильно загружена в театре. Об отдыхе пришлось забыть. Жена Андрея Кончаловского честно призналась, что вдохновение она ищет в занятиях спортом и историях из биографий великих людей.

Актриса вспомнила о печальной судьбе бывшей жены Сергея Есенина. Как известно, Айседора Дункан погибла во Франции. Ее жизнь оборвала трагическая случайность. Танцовщица села в гоночный автомобиль своего друга и не заметила, как один конец ее длинного шарфа намотался на колесо. Петля на ее шее затянулась мгновенно.

"Считается, что ее последними словами, когда она садилась в машину, были: «Прощайте, я иду к славе». Но есть версия, что она сказала: «Я иду к любви». Мне почему-то кажется, что было именно так..." - поделилась Высоцкая.

Стоит отметить, что именно во Франции произошла главная трагедия в жизни актрисы. Осенью 2013 года ее дочь Маша вместе с отцом попала в аварии. Кончаловский был за рулем. Он почти не пострадал. Дочь была не пристегнула и получила серьезную черепно-мозговую травму, впала в кому.

Сейчас о состоянии наследница артистов ничего не известно. Некоторое время назад появилась информация, что Маша пришла в себя, ее отключили от аппаратов. Однако никто из родных никаких комментариев на эту тему не дает.

Напомним, Юля стала пятой избранницей Кончаловского и его главной музой. Они живут в браке четверть века несмотря на разницу в возрасте в 36 лет. Актриса задействована практически во всех постановках мужа в Театре Моссовета, а также сыграла в его фильмах "Рай", "Глянец", "Дорогие товарищи!" и других.

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