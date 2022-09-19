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Звезды19 сентября 2022 18:20

У Юлии Высоцкой разнесло лицо: "Опухшие веки, перекошенный подбородок"

Жена Андрея Кончаловского стала жертвой неудачной косметической процедуры
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Юлия Высоцкая стала жертвой неудачной косметической процедуры

Юлия Высоцкая стала жертвой неудачной косметической процедуры

Фото: СОЦСЕТИ

Юлия Высоцкая в свои 49 лет может похвастаться подтянутой фигурой и молодым лицом. Пятая жена Андрея Кончаловского не скрывает, что боится стареть. Потому актриса делает все, чтобы хорошо выглядеть. На днях она поделилась секретом красоты и рассказала о пережитом испытании.

Юлия Высоцкая стала жертвой неудачной косметической процедуры. Жена Андрея Кончаловского решила воспользоваться дома салонным пилингом, подумав, что сможет справиться с процедурой без помощи косметолога. Но артистка сильно переоценила свои возможности, за что и поплатилась.

Высоцкая получила химический ожог лица и сильнейшую аллергию. Выглядела она просто жутко.

Фото: СОЦСЕТИ

К счастью, ситуацию удалось взять под контроль. Кроме прочего Высоцкая регулярно посещает криосауну. Впервые она прошла процедуру "заморозки" лет десять назад, практикует лечебное голодание под контролем эндокринолога, вместе с мужем занимается скандинавской ходьбой и делает лицевую гимнастику перед каждым спектаклем.

"Делаю скульптурный массаж. Попробовала недавно буккальный массаж, тоже понравился очень. Теперь понимаю, что буду вставлять это в свою рутину по уходу за собой", - отметила Юля.

Она также призналась, что делала биоревитализацию, пробовала аппаратные подтягивающие процедуры, а недавно удаляла пигментацию при помощи лазера. "Жду, когда результаты порадуют, пока пятна просто потемнели. Еcли я буду довольна результатом, то сдам вам явки-пароли. Мне было сказано, что через три недели нужно будет процедуру повторить. Пробовала еще лазерные технологии, которые помогают выработке коллагена", - заключила звезда.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИАндрей Кончаловский: досье KP.RU