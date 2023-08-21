Маша сделала фото: Юлия Высоцкая прижалась к Андрею Кончаловскому в важный день

Юлия Высоцкая прижалась к Андрею Кончаловскому в важный день Фото: СОЦСЕТИ

Юлия Высоцкая показала семейную идиллию с Андреем Кончаловским. Режиссер отметил 86-летие с близкими. Сейчас семья находится в Италии, где мэтр несколько лет назад купил поместье.

Андрей Кончаловский отпраздновал день рождения в Италии. Режиссер, его жена Юлия Высоцкая и сын Петя находятся в Тоскане, где у семьи есть вилла. По случаю Дня рождения режиссера его поздравили друзья на званом ужине.

Трогательные снимки обнимающихся супругов сделала их подруга Маша. "С днем рождения! Мой человек, мой друг, мой мужчина, мой режиссер", - обратилась к мужу Высоцкая.

Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, Юля стала пятой избранницей Кончаловского. Он был женат на балерине Ирине Кандат. От брака с Наталией Аринбасаровой у него есть сын Егор. Третья жена Вивиан Михалкова родила от него дочь Александру. Диктор телевидения Ирина Мартынова в браке с режиссером родила двух дочерей - Наталью и Елену. У Кончаловского также есть внебрачная дочь Дарья от актрисы Ирины Бразговки.

Высоцкая стала главной музой маэстро. Они живут в браке четверть века несмотря на разницу в возрасте в 36 лет. У пары двое детей - 23-летняя дочь Мария и 19-летний сын Петр. Актриса задействована практически во всех постановках мужа в Театре Моссовета, а также сыграла в его фильмах "Рай", "Глянец", "Дорогие товарищи!" и других.