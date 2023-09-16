Блогер Даня Милохин нашел новую работу и признался зачем прилетал в Москву

Блогер Милохин прилетал в Москву за счет рекламодателей. Фото: социальные сети

21-летний Даня Милохин пробыл в Москве несколько дней, а его прилет до сих пор обсуждают и в соцсетях, и его бывшие коллеги. Милохин и сам из Дубая прояснил некоторые детали своей «громкой поездки». Даня Милохин последние десять месяцев живет в ОАЭ.

Как часто это бывает у блогеров – шумные и показушные поступки связаны с рекламой. На этот раз Даня рекламирует приложение для знакомств. Уже и конкурс объявил: нужно зарегистрироваться в приложении знакомств, девушкам пройти тест на совместимость с блогером и с кем будет 100% совместимость – Милохин пригласит на «свидание в Дубай». Такая акция по раскрутке приложения. Она срежиссирована как «мыльная опера». Тур первый прошел в Москве. Общаясь с подписчиками в соцсетях, Милохин объяснил зачем прилетал: «Я познакомился в приложении с очень прикольной девчонкой: и оказалось, что она живет в Москве. Я захотел поехать к ней на свидание. Мне оплатили билеты туда и обратно. Свидание прошло замечательно – позже покажу как…»

Скоро нас ждет второй тур: новый рекламный ролик – как Даня Милохин ходил на свидание в Москве. Затем – будет свидание в Дубае… Помимо этого Милохин с 8 по 11 сентября успел: погулять с друзьями по Патрикам и Красной площади, зайти в кафе ГУМа, покататься на электросамокате, поспорить с прохожими из-за своей одежды… Также блогер встречался с прежними коллегами, узнавал о возможностях работы: были планы прилетать периодически в Москву – если будут заказы сняться в местной рекламе или шоу, спеть-сплясать на частном мероприятии (от 1 до 1,2 млн. руб. за час, плюс перелет).

Пока заказов в Москве нет: спрос на блогера остался в прошлом. Напомним, что началось это год назад: тогда Даня, будучи звездой телешоу «Ледниковый период» второй сезон подряд, устал кататься, бросил проект в самом разгаре и улетел к друзьям на пляж в Дубай. Теперь у Милохина появились первые рекламные контракты на чужбине: в Дубае, а также недавно он начал рекламировать чипсы на аудиторию Казахстана. Сейчас стоит несколько выступлений Милюхина на афишах клубов Дубая. Быт Милохина в ОАЭ налаживается - в сентябре он получил права и ездит на авто. Его поклонники вычислили: у Дани есть девушка, но пока он ее скрывает – иначе как рекламировать приложение для знакомств. Общаясь с подписчиками, Даня Милохин сообщил: он не знает когда прилетит на Родину, так как ему «страшно». Вероятно, что блогер боится призыва на срочную военную службу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Милохина в армию, а Инстасамка за традиционные ценности: Мизулина объяснила, как артисты могут получить прощение

Мизулина анонсировала борьбу с концертом треш-стримеров в Петербурге (подробности)