После смерти жены ушел в глубокую депрессию: любовь и трагедии в жизни Вячеслава Гришечкина

Выкарабкивался из тяжелейшей депрессии Вячеслав Гришечкин долго Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вячеслав Гришечкин сыграл за свои 60 с небольшим лет несколько сотен ролей в кино, на телевидении и в театре (главным образом в Театре на Юго-Западе, которому оставался верен десятилетиями). Среди сериалов с его участием - «Марш Турецкого», «Что сказал покойник», «Тайны дворцовых переворотов», «Каменская», «Счастливы вместе», «Маргоша». Несколько раз он играл Лаврентия Берию, - грим делал его похожим на сталинского душегуба. Но самой известной его ролью, без сомнения, стал Александр Степанович Староконь из сериала «Солдаты» (с 2005 по 2013 год, пока он его играл, персонаж дослужился от майора до полковника).

Вячеслав Германович родился в 1962 году в Сочи, в нем смешались русская, грузинская и греческая кровь. Еще в школе страстно увлекся театром, потом поступил в ГИТИС. Помимо Театра на Юго-Западе, работал в РАМТе. В кино начал сниматься в конце 80-х, дебютировав в эпизоде фильма «Биндюжник и король».

Актер был женат два раза, причем с первым браком все было непросто. Он был влюблен в женщину по имени Анна, но та вышла замуж за его друга. А Вячеслав в ответ женился на ее подруге. У него вскоре родилась дочь, но в остальном этот любовный квадрат счастья никому не принес: все закончилось тем, что Гришечкин все-таки объяснился Анне в любви, они оба ушли от своих супругов и наконец заключили брак.

Женитьбу на Анне Гришечкин потом называл главным событием в своей жизни. А ее смерть, без сомнения, стала главной в его жизни трагедией. Еще в 2013 году у Анны был диагностирован рак; она боролась с ним несколько лет и скончалась в 2017-м. Это была катастрофа. Вячеслав Германович начал сильно пить, по собственному признанию, думал о самоубийстве (потом, будучи религиозным человеком, называл эти мысли безумием). Заказал себе кольцо, в которое были вмонтированы бриллианты из украшений жены, и носил его, не снимая. Рассказывал, что для него перестал существовать собственный день рождения, 28 июня: жена умерла 8 июня, и цифра 8 в сочетании с месяцем июнем стала для него ненавистна. Он ничего не поменял в комнате жены: все оставалось точно таким же, как было при жизни, к ее компьютеру никто не притрагивался.

Выкарабкивался из тяжелейшей депрессии он долго. Изливал душу в многочисленных интервью. В конце концов помогли близкие люди (мать и теща), преподавание и общение со учениками (он руководил театральной студией при Московском университете МВД России). Наконец, помогла собака, которую он завел после смерти жены (и говорил в интервью: «Мне даже кажется, что частичка души Ани в нее переселилась. Уникальный пес, очень умный, и постоянно рядом со мной, не отводит глаза»).

А потом в его жизни появилась новая любовь, продюсер Диана Бичарова. Он сделал ей предложение, подарив кольцо стоимостью в 1,5 млн рублей. Назначил свадьбу на 28 июня. Но сочетание восьмерки с июнем и правда оказалось роковым. Вместо того, чтобы сочетаться браком с Гришечкиным, женщина вернулась к бывшему супругу, повторно выйдя за него замуж. Расстались, впрочем, артист с Дианой по-доброму: он даже прислал ей видеопоздравление. «Дю-дю, привет! Жалко, что мы расстались. - Но я уверен, что у тебя появилась новая бурная и правильная жизнь. Люби этого человека. Люби не так, как меня, а люби больше, сильнее и ярче. То колье, которое я подарил, принесет тебе счастье. Носи его с удовольствием на любые праздники, любые ваши с ним встречи. Мне очень печально, но как бы там ни было, я буду жить, я буду помнить тебя всегда. Ты в моем сердце. Люблю тебя…»

В интервью, вышедшем в 2019 году, Вячеслав Германович обмолвился: «Я здоровый, крепкий мужик». Увы, как раз здоровье его подвело. В начале 2023 года он попал в больницу с подозрением на инфаркт. До того, когда болело сердце, он увлекался какой-то своей терапией, пытался лечиться по собственной методике, а завершилось все тем, что ему поставили стент на сосуд…

Спустя несколько месяцев после пребывания в больнице инфаркт все же случился. И оказался смертельным. Диана Бичарова рассказала сайту KP.RU, «Мы со Славой виделись совсем недавно. Он должен был ехать вместе с нашим движением «Артисты воинам России» на гастроли в Санкт-Петербург. Билеты были куплены, а потом он позвонил и сказал, что не сможет из-за плохого самочувствия. А 15 сентября мне позвонил уже племянник Вячеслава Максим и сообщил, что его больше нет. Не выдержало сердце. Мы все в шоке!»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезда сериала "Солдаты" Вячеслав Гришечкин всего на пять лет пережил жену

Звезда сериала "Солдаты" Вячеслав Гришечкин умер через пять лет после похорон жены (подробности)