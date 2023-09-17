Роман Костомаров: "Я орал от боли, как будто оперируют на живую"

Роман Костомаров. Фото: Скрин НТВ

Роман Костомаров дал пронзительное интервью Лере Кудрявцевой. Фигурист честно сообщил, что плачет от бессилия. Ведь уже ничего не изменить. При этом он просит не жалеть его.

Роман Костомаров впервые решился рассказать о своей болезни и пережитых ампутациях. Из-за развившегося некроза и сепсиса спортсмену провели несколько операций. Сейчас он передвигается с помощью протезов.

"Тяжелее всего видеть себя на коньках… Когда видишь свои ноги и руки, и какой человеческий организм совершенный, и какой он несовершенный теперь у меня… Это теперь навсегда. Чтобы ни делали, какие протезы ни ставили. Это не заменит мне руки и ноги", - заявил он.

Пока Роман не представляет, как сможет жить без рук. "Весь быт построен на этом. Я набил на руке, что смерть - это часть жизни. Я с этим и правда столкнулся", - поделился Роман с Лерой Кудрявцевой в шоу "Секрет на миллион" на НТВ.

Говоря о деталях своей страшной болезни, Костомаров просит не жалеть его. "Как только меня начинают жалеть - я начинаю плакать", - заявил фигурист

Он вспомнил, как его готовили к очередной ампутации: "Я просто заплакал, и понимал, что другого выхода нет. Я орал, просто от боли, как будто оперируют на живую".

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Из «Папиных дочек» лепят конфетку, Малахов грабит зрительниц, а в детском «Голосе» очередной скандал (подробнее)