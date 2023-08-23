Оксана Домнина исполнила волю Романа Костомарова

Оксана Домнина и Роман Костомаров довели публику до слез Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оксана Домнина высказалась про появление Романа Костомарова на льду в Сочи. Фигуристка выступала с шоу "Письма любви" и в какой-то момент к ней вышел супруг, чье появление стало настоящей сенсацией. Как известно, Олимпийский чемпион перенес несколько ампутаций, передвигается на протезах. А его руки в бинтах. Зрители плакали прямо в зале, увидев, как Роман обнимает и целует жену, что-то ей говорит, глядя в глаза.

Оксана Домнина прилетела на гастроли в Сочи несколько дней назад. Вместе с ней отправились муж Роман Костомаров и дети - 12-летняя Анастасия и 7-летний Илья.

Позже Домнина сообщила, что ее муж сам настоял на своем участии в ледовом представлении. "Безусловно, это наше совместное решение. Решение, в первую очередь, именно Романа. Рома хотел, чтобы я вернулась на лед. И я очень рада, что мы здесь, мы вместе, вся наша семья тут", - цитирует ее Sport24.

Роман Костомаров на шоу "Письма о любви". Фото: Олег УМАРОВ

Она добавила, что испытала неописуемые эмоции, когда арена "взорвалась" при виде фигуриста на льду. Это было очень трогательно. "Думаю, все прекрасно видели, какие у нас были эмоции... Большое счастье, что мы приехали сюда все вместе", - добавила Оксана.

К слову, участники шоу плакали во время финала. "Потому что нужно иметь силу духа, чтобы не только выйти из того состояния и вернуться в жизнь, но и сделать шаг на лед, переступить через себя. Позволить своей супруге снова быть в своем мире, отвлечься от этого произошедшего несчастья", - рассказала Татьяна Тотьмянина.