Хорошие отношения с отцом помогут сохранить молодость: Как родители влияют на продолжительность жизни детей

Именно отношения с отцом приоритетно связаны с темпами биологического и психологического старения Фото: Shutterstock

В Московском государственном психолого-педагогическом университете в ходе исследований узнали, как семья и отношения детей и родителей влияют на продолжительность жизни и скорость старения.

В центре внимания исследователей оказалась группа из 50 женщин в возрасте от 20 до 60 лет. Параметры молодости и ожидаемой продолжительности жизни рассматривали с опорой на медицинские показатели здоровья. Учитывали и место проживания, и социальный статус, уровень образования, семейное положение, физическую активность, время сна и вес, отношение к курению и алкоголю, эмоциональное состояние и генетическую составляющую. Была также и отдельная шкала, в которой дамы сами определяли свои ожидания того, а сколько им будет отмерено на этом веку.

МАМИНА ШКОЛА

Отношения с матерью в детстве действительно закладывают основу будущего женского счастья. Оказалось, что формальные и недостаточно теплые отношения с матерью способствуют снижению потенциала продолжительности жизни.

- Выяснилась интересная подробность. Женщины, родители которых развелись, и которые не близки с матерями, очень интересуются проблемами долголетия. Например, по собственной инициативе проходят тестирования, читают статьи и подбирают для себя литературу по теме, - рассказала KP.RU доктор психологических наук, профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ Марина Розенова.

Так что, если с мамой было несладко, то всегда есть возможность это осознать, прожить и выбрать то, что действительно подходит в жизни, не следуя «маминому сценарию».

ПАПА И ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ

Но и папу со счетов списывать нельзя.

- Из более ранних наших исследований стало понятно, что именно отношения с отцом приоритетно связаны с темпами биологического и психологического старения, - говорит Марина Розенова. - Люди, у которых были теплые отношения с отцом в детстве, чувствуют себя психологически моложе своих лет, да и по параметрам биологического возраста они - более моложавые.

Объяснить роль отца в долголетии можно, например, через понимание стресса. В концепциях долголетия одним из ключевых факторов нарушения оптимального баланса жизненных сил, то есть тем, что буквально нас расстраивает и выводит из себя, повышая риски преждевременной смерти, является фактор стресса. Отец, вернее хорошие с ним отношения, вероятно, выступают защитой от трудностей и невзгод, то есть помогают снизить уровень стресса.

- Однако пока это только наши предположения, требующие более тщательной опытной и экспериментальной разработки, - говорит Марина Розенова.

Кроме того, психологи узнали, что большее влияние на вероятную продолжительность жизни оказывают именно негативные семейные и детско-родительские отношения. То есть, если в детстве все было хорошо у вас в семье, то это еще не гарантия долгой и счастливой жизни, но, безусловно, хороший старт. Однако если в семье было неладно, то это может стать важным фактором снижения продолжительности жизни. И это согласуется с результатами ряда серьезных зарубежных и отечественных исследований.

- Семейная психологическая травма, случившаяся в детстве, снижает уровень заботы человека о своем здоровье, тем самым создавая негативные факторы влияния на продолжительность жизни, - говорит эксперт. - Генетически положительным фактором, определяющим вероятную продолжительность жизни, в большей мере выступает долгая жизнь предков в роду, до 80 лет, а генетически негативным фактором – болезни и смертность родителей до 50 лет.

Конечно, родительская семья и гены на нас влияют, но точно не могут определять нас полностью. Например, согласно данным самоотчетов участниц исследования, реализованные в профессии и физически активные женщины относятся к себе и миру оптимистично и планируют прожить яркую и насыщенную долгую жизнь.

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