В NASA рассекретили свою инопланетную деятельность

В NASA настойчиво открещиваются от инопланетян Фото: NASA

NASA провело брифинг, представляя недавний отчет «независимой комиссии», расследующей деятельность UAP у Земли и в космосе. Выступая, Билл Нельсон (Bill Nelson), глава космического ведомства (NASA Administrator) подтвердил, что оно основательно взялось за дело:

«Это первый случай, когда NASA предприняло конкретные действия, чтобы серьезно изучить UAP», - сказал Билл.

Военные, и ученые в последнее время используют вместо привычной многим и традиционной формулировки Unidentified Flying Objects (Неопознанные Летающие Объекты) или сокращенно НЛО (UFO) более современную и, видимо, более солидную – Неопознанные Воздушные Явления (Unidentified Aerial Phenomena) или сокращено UAP.

Два основных вывода «космических ученых»:

1. «Независимая исследовательская группа NASA не нашла никаких доказательств того, что UAP имеют внеземное происхождение».

2. В NASA не знают, что представляют собой UAP.

Именно эти слова Билл Нельсон хотел, чтобы все «услышали слово в слово».

В отношение инопланетян ученые полностью разделяют позицию Управления по всеобъемлющему изучению аномалий (All-domain Anomaly Resolution Office - AARO) – конторы, созданной правительством США при Министерстве обороны (Department of Defense).

AARO – с начала устно, а потом и письменно своем недавно созданном сайте - подтвердила: достоверных доказательств внеземной активности и внеземных технологий не обнаружено. Объекты, которые бы бросали вызов известным законам физики, не встречались.

То есть, и «уфологи Пентагона» официально от инопланетян открещиваются.

В неофициальных высказываниях Бил Нельсон был менее категоричен:

«Кто я такой, чтобы говорить, что планета Земля - единственное место обитания такой цивилизованной и организованной формы жизни, как наша?», - как-то высказался он.

Известны и слова Шона Киркпатрика – директора AARO:

«Существует вероятность того, что внеземные корабли-матки и зонды меньшего размера могут посещать планеты Солнечной системы».

Ученые, исследующие UAP, в который раз пожаловались на трудности: мол, пока не хватает информации, что разобраться. К тому же им постоянно «ставят палки в колеса» какие-то анонимы - массово пишут письма с угрозами. Но невзирая на это, исследования будут продолжены.

Билл Нельсон сообщил, что дальнейшую работу по изучению загадочных объектов возглавит Марк Макинерни (Mark McInerney), который ранее отвечал за связь с Министерством обороны по вопросу. Почему-то это долго держали в секрете. Возможно, из соображений безопасности.

Перед тем, как стать «главным по тарелочкам» в NASA (director of UAP research), Макинерни занимал различные должности в Центре космических полетов имени Годдарда (NASA's Goddard Space Flight Center) и Национальном управлении океанических и атмосферных исследований и Национальном центре ураганов (National Oceanic and Atmospheric Administration and the National Hurricane Center).

Исследовательская группа во главе с Марком Макинери собирается привлечь искусственный интеллект (ИИ) и общественность, разработав приложение для смартфонов.

Из прогрессивных научных инструментов - обсерватория Веры Рубин (Vera C. Rubin Observatorу), оснащенная широкоугольным телескопом-рефлектором, который будет фотографировать небо и ближний космос с высокой горы Серро-Пачон в Чили. Если в Солнечной системе среди многочисленных NEO - околоземных объектов - появятся искусственные «инопланетные объекты», их заметят.

Билл Нельсон заверил, что NASA работает открыто и прозрачно. И на вопрос, сообщит ли агентство, если обнаружит, что UAP все-таки связаны с инопланетянами, он ответил:

«Можете не сомневаться, мы это сделаем».

Другой вопрос, можно ли NASA верить? Но его никто не задал.

Сомнения есть: NASA обвиняли в том, что оно неоднократно прерывало прямые трансляции с МКС. Якобы по причине - НЛО, замеченных рядом.