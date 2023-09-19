Зверь из бездны: глобальное потепление выносит на свет древние вирусы

Повышение температуры Земли и таяние древних льдов высвобождают жизнеспособные вирусы, бактерии, грибы и другие микроорганизмы Фото: Shutterstock

Новое исследование утверждает: очередную пандемию спровоцируют пришельцы из прошлого. Глобальное потепление высвобождает вирусы и бактерии, которые спали тысячи, миллионы нет. Наш иммунитет их не знает, методов борьбы – нет. Так ли? Не сгущаем ли краски? Разберемся.

МЕЖДУ НАМИ ТАЕТ ЛЕД

Прежде, чем погрузиться в исследование – зададимся одним простым вопросом. Нынешнее глобальное потепление – не первое. Почему же те, предыдущие, не вызвали к жизни страшные болезни?

В самом деле, мини-глобальное потепление маршировало по планете в 1920-1940-е годы. Таинственные острова, в первую очередь Земля Санникова, пали его жертвой. При царе полярники видели и даже фотографировали громадные острова, а, когда в 1930-е вновь начались экспедиции – нету. Эти «земли» были реликтовыми льдами, застрявшими на отмелях. Они просто растаяли.

Говорят, что нынешнее потепление посильнее того. Но правда ли это? Понять сложно, уж очень много эмоций. Пишут, например – «самый жаркий день за 500 лет». А потом выясняется, что самое жаркое 20-е сентября, например, и не за 500 лет.

Верить можно спутнику ICESat-2. Его единственный инструмент – датчик, измеряющий высоту льда. Точность очень высокая, до 2 мм. Спутник говорит: быстро тает Гренландия. У берегов лед потерял где 4, а где и шесть метров. С 2003 года остров добавил в океан столько воды, что можно заполнить 80 миллионов олимпийских бассейнов. Антарктида тает медленнее. А в глубине материка лед даже толще делается. При этом спутник не видит подледных рек. Может, Антарктида внутри уже пустая, дырявая.

Русский Север прогревается быстрее, чем Канада, установили исследователи из МФТИ. Так уж устроены течения и ветра. Особенно вредит нашей вечной мерзлоте теплая осень.

В целом: хотя общей картины глобального потепления нет, информация часто недостоверная, а предыдущие оттепели не вызвали к жизни опасных болезней, лучше перебдеть. Чем и займемся.

СТРАШНЫЙ СЛУЧАЙ НА ЯМАЛЕ

На самом деле, трагедия уже случилась. Ямал, 2016 год. Сибирская язва взялась как бы из ниоткуда, словно вышла из недр тундры. Считалась побежденной: ее не видели здесь 75 лет. Сначала пали олени. Потом болезнь перекинулась на людей. К глубокому сожалению, были жертвы.

Одни ученые решили, что болезнь спровоцировали давно умершие олени. Их тела оттаяли, а в них был законсервирован носитель недуга. Другие полагали, что оттепель раскрыла давнее ненецкое кладбище. Все сходятся на том, что вирус был не палеонтологическим (тысячи, миллионы лет), а скорее археологическим (около сотни лет), от чего, конечно, не легче.

Сибирская язва взялась как бы из ниоткуда, словно вышла из недр тундры Фото: Мария ЛЕНЦ

В пандемийном 2020 году в авторитетном научном журнале вышла статья «Угроза для будущего приходит из прошлого». Именно трагедия на Ямале заставила исследователей всерьез заняться темой. Выводы ученых шокируют: дальше будет хуже.

«Повышение температуры Земли и таяние древних льдов высвобождают жизнеспособные вирусы, бактерии, грибы и другие микроорганизмы, которые удерживались в ловушке тысячи и миллионы лет. Такие микроорганизмы могут принадлежать к новым видам микробов, неизвестным генотипам существующих патогенов, уже уничтоженным патогенам или даже известным патогенам, которые приобрели чрезвычайно устойчивые характеристики из-за их подвергания длительному стрессу».

Амр Эль-Сайеди, Мохамед Камель. «Угроза для будущего приходит из прошлого».

Авторы статьи собрали все, что известно о воскресших бактериях. К нашей тревоге, Сибирь фигурирует в этом списке очень часто.

- В Сибири в теле мамонта нашли два вида опасных бактерий, в теле ископаемого носорога – четыре;

- На нашем же Севере обнаружили вирусы, замороженные не в телах, а просто в окружающей среде, возрастом 300 тысяч лет,

- На Тибете сыскались опасные бактерии, которым 8 млн. лет;

- вирус выявили в мумии фараона Рамсеса V (3200 лет);

- самый древний, сохранивший смертоносные свойства, вирус, обнаружили в Гренландии (140 тыс. лет);

Что делает старинную заразу такой опасной? Во-первых, мы не ожидаем «нападения». Во-вторых, микроорганизмы, которые тысячи и миллионы лет боролись за жизнь во льдах, очень стойкие. Многие устойчивы к нашим антибиотикам. Это супервоины. Наконец, в-третьих, иммунитет разучился с ними бороться, незачем: ведь их, казалось, победили миллионы лет назад. Придется учиться заново.

Часть вирусов оживают сами. Часть можно воскресить в лаборатории – и желающие (из числа ученых) поиграть со старинной заразой, конечно, есть. Любопытство! Около трети оживленных в состоянии размножаться. Всего в мерзлоте Сибири нашлось не менее 100 штаммов бактерий.

Вирус выйдет из Сибири? Вероятность велика Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А ДЕЛО-ТО СЕРЬЕЗНОЕ

Вот такая громкая статья появилась в 2000 году, и желтая пресса, конечно, взялась ее мусолить, но специалисты не шибко впечатлились. Пусть старинные вирусы сильные. Пусть они заразные. Их мало! Современная микрофауна накинется на них и с аппетитом съест. Таков был общий вердикт. Подавим качество количеством.

На том и успокоились. Но только что вышло исследование «Патогены, путешествующие во времени, и риск, который они несут». В нем впервые вместо оценочных суждений – математические выкладки. То, что математика лучше всех видит правду, показала пандемия ковида: она развивалась ровно так, как предсказывали математические модели.

И что там? А там ужас ужасный. Главное:

- несмотря на то, что большинство пришельцев в самом деле съедят, 1% выживет;

- вечная мерзлота поставляет в год 4 секстиллиона вирусов и бактерий. Это больше, чем звезд в Галактике. Так что 1% - достаточно, чтобы натворить дел;

- ископаемый вирус поразит треть организмов на Земле.

Пока нас выручает, что вечная мерзлота вскрывается в местах мало населенных. Вирус побарахтается в луже, хозяина не найдет, да и помрет. Но это же рулетка. Рядом песец пробегал. Птица села водицы попить. Геологи чаек заварили. Ох, тревожно.

ЧТО ДЕЛАТЬ БУДЕМ?

Я внимательно посмотрел на реакцию мирового научного сообщества на эту статью. Ее нет. Выводы слишком хорошо обоснованы, чтобы опровергнуть сплеча. Я также связался с учеными, которых знаю как оптимистов. Они ошарашены и также не хотят пока комментировать новое исследование.

Итак, мы оказались тем самым Дамоклом под мечом. Меч висит над нами. Вспышка новой пандемии может случиться в любой момент.

Вирус выйдет из Сибири? Вероятность велика. Но точно так же его могут занести полярники из Антарктиды. Альпинисты из Тибета. Кто угодно откуда угодно.

Трагедия на Ямале показала, что в России – отличная система медицинского быстрого реагирования. Это дает хорошие шансы, что хворь подавят в зародыше.

Пандемия научила нас осторожности. Будем осмотрительны! И – не надо бояться, сохраним оптимизм. Уныние угнетает иммунитет. Хворь поражает мнительных. Разумная осторожность, витамины, здоровый образ жизни – и надежда на лучшее.

КОМПЕТЕНТНО

«Мы знаем лишь 10% земных вирусов и бактерий»

Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, инфекционист, иммунолог:

- Есть три возможных источника появления древних, и – шире – «чужих» вирусов и бактерий.

Во-первых, глобальное потепление, оно развивается ускоренными темпами. Энергия от сжигаемого топлива возвращается к нам в виде ураганов, ливней, цунами. В результате разрушаются поверхности гор, ледников. Прогнозы о том, что оттуда появятся древние микроорганизмы, делаются давно, существует даже целая наука – палеомикробиология. Тает вечная мерзлота в Арктике и Антарктике ледники в горах - палеомикробиллогам есть чем заняться.

Во-вторых, это метеориты, преимущественно ледяные. По одной из гипотез таким был, например, Тунгусский метеорит. Есть опасения, что небесные гости занесут на Землю зародыши неизвестных организмов.

В-третьих, это деятельность человека. Так, в свое время достали воду из реликтового озера Восток, на глубине 3,7 км под льдами Антарктиды. Эта вода не контактировала с нашим миром 15 миллионов лет.

Пока везде (кроме метеоритов) нашли останки микробов, нашли некие огромные вирусы и бактерии, но все они оказались нежизнеспособны. Мертвыми, к счастью, оказались и штаммы древней оспы – в противном случае это была бы катастрофа. Конечно, теоретически, можно – в научных или в злых целях - взять кусочки ДНК и РНК этих организмов, встроить в современные и «оживить». По такой схеме пытаются воскресить мамонта. Но пока не получается.

Пока мы знаем один серьезный инцидент. В 2016 году в российской тундре вышли на свет споры сибирской язвы. Они могут «спать» сотни лет, в замороженном состоянии, вероятно, дольше. Источником стали павшие от болезни в давние времена олени. Это была серьезная угроза, которую пришлось подавлять всеми доступными способами. Хорошо, что соответствующие системы реагирования у нас есть. К глубокому несчастью, не обошлось без жертв.

Все нашумевшие пандемии и эпидемии вроде ковида, денге – имеют «обычное» происхождение. На самом деле, мы знаем лишь около 10-12% вирусов и бактерий, живущих на планете. Прочие сидят себе в Марианской впадине, в джунглях, в ледниках. Из них, в свою очередь, болезнетворных тоже процентов 10. Рано или поздно человек сталкивается с ними, и, если он ведет себя неосмотрительно, как царь природы – получает сполна. Отличный пример – «болезнь легионеров», возбудители которой, бактерии, явились миру лишь 30-50 лет назад. Или ВИЧ/СПИД.

Важно понимать, что вирус – это «коллективный организм», вроде муравейника. Когда группа вирусов попадает в благоприятную среду, об этом «узнают» все остальные. Мутации – естественные – в вирусах идут быстро, по несколько в день. Поддерживаются отбором - полезные для всего микробного многочастичного "организма". Так SARS-COV-2 за пару лет захватил всю планету, когда «научился» передаваться от человека к человеку. Поэтому ученые очень внимательны к источникам новых бактерий и вирусов. Ту воду из Антарктиды изолировали, словно она заведомо заражена. На всякий случай сажают на карантин и все, что вернулось с других планет (например, лунный грунт). Но, конечно, не все в нашей власти.