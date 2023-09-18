Состояние Игоря Николаева изменилось. По слухам, его готовят к операции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За новостями о здоровье Игоря Николаева, который был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии, следят поклонники и друзья. Информации о певце крайне мало. Дело в том, что супруга артиста Юлия Проскурякова молчит. Она не выходит на связь. Последние новости о музыканте на 18 сентября 2023 года пока не радуют. Прогнозы врачей очень осторожные.

Что известно о состоянии здоровья Игоря Николаева: последние новости о музыканте на 18 сентября 2023 года, прогнозы врачей, госпитализация певца

Состояние Игоря Николаева изменилось. По слухам, его готовят к операции. У артиста давно обнаружились серьезные проблемы с сердцем. Он ранее перенес два инфаркта. Говорят, в больницу певец попал после третьего обширного инфаркта. Врачи как могут спасают прославленного автора-песенника. Знаменитый исполнитель находится в сознании. Но говорить о полном восстановлении пока рано. Мол, сейчас Николаева готовят к новой операции. Медики настаивают на проведении масштабного хирургического вмешательства - шунтирования.

Концерты Игоря Николаева отменили

Игорь Николаев попал в больницу несколько дней назад. Он жаловался на боли. Менеджеры артиста поспешили отменить его концерты. Выступление в Ростове-на-Дону, которое должно было состояться19 сентября, перенесли на февраль 2024 года. Выступления певца в Сочи и Краснодаре, которые были запланированы на 20 и 21 сентября, отменены.

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова не выходит на связь

Юлия Проскурякова пока никак не комментирует информацию о состоянии мужа Игоря Николаева. Некоторые друзья Николаева из числа звезд российского шоу-бизнеса серьезно напуганы тем, что происходит. Родные скрывают реальную картину происходящего. Интересно, что в начале года, когда новость о двух инфарктах артиста стала достоянием общественности, Юлия попросила не беспокоиться ее и не лезть с вопросами.

Игорь Николаев обратился к поклонникам

Игорю Николаеву пришлось лично выйти на связь с публикой. Он уточнил, что остается в реанимации, поэтому не может ни с кем видеться и пользоваться мобильным телефоном.