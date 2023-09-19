"Как живая": уродливый бюст на могиле Галины Волчек заменили на новую скульптуру

Дата официального открытия нового памятника пока неизвестна. Фото Марина Райкина/mk.ru

«Кошмарный ужас или ужасный кошмар», - это одна из самых мягких характеристик, которые звучали по адресу памятника на могиле худрука «Современника» Галины Волчек на Новодевичьем кладбище, установленном в 2021 году (Галины Борисовны не стало в 2019-м в возрасте 86 лет). Ярче прочих высказался актер Станислав Садальский: «На тебя искоса смотрело что-то криворотое и непропорциональное, да еще и с родинками, которые Галина Борисовна терпеть не могла, и от которых в итоге избавилась. Сигарету ей в руку вложили — в общем, все, что «дополняло» образ». Кляли сына, актера, режиссера и продюсера Дениса Евстигнеева: как допустил такое?!

Надо признаться, вся, даже самая обидная критика, была справедливой. Тот «криворотый» бюст сваял уважаемый скульптор Георгий Франгулян, автор московских памятников Иосифу Бродскому, Самуилу Маршаку, Евгению Примакову, Араму Хачатуряну, Михаилу Булгакову… Черт знает, почему бюст Волчек у него, мягко говоря, не получился.

«Кошмарный ужас или ужасный кошмар», - это одна из самых мягких характеристик, которые звучали по адресу памятника на могиле худрука «Современника» Галины Волчек Фото: соцсети

На могиле режиссера его, к счастью, больше нет. На Новодевичьем завершается монтаж нового памятника работы Олега Ершова - его фото опубликовал "Московский комсомолец". Говорят, идею ему подсказал известный театральный художник и сценограф Александр Боровский-Бродский. Наконец-то узнаваемая Галина Борисовна смотрит сквозь пространство, оперевшись на белое кресло и подперев подбородок рукой. Это знаменитая поза Волчек, известная по десяткам фотографий — режиссер, мучительно размышляющая над спектаклем. Только на фото всегда была ее неизменная сигарета в правой руке, которую в этот раз не стали воспроизводить в камне (видимо, сочли лишней в нынешние ЗОЖ-ные времена).

И похоже, новая работа удалась. Любящий сын Денис исправил свою невольную ошибку. Теперь даже Садальский счел, что «новый памятник невероятный, роскошный, трогательный, достойный...»

Дата официального открытия нового памятника пока неизвестна. Возможно, 1 октября, в день начала сезона в «Современнике», когда труппа театра по традиции навещает могилу Галины Волчек.

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