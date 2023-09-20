Случай в казино: Разгадай рисунок-детектив

Случай в казино Фото: Сергей СОКОЛОВ

Капитан Правдолюбов приехал на вызов в казино. Один из местных посетителей по фамилии Шпилер, проигравший крупную сумму, заявил, что крупье явно мошенничает и дает подсказки его соперникам. Мол, в последнее время он, Шпилер, ни разу не выиграл в покер. Поначалу мужчина грешил на ослабевшее зрение, даже заказал очки, но проигрыши продолжаются!

Выслушав игрока, Правдолюбов объяснил Шпилеру, почему тот проигрывает. А вы догадались?

Ответ

Все дело в очках. Вероятно, первые проигрыши Шпилера были случайностью, но теперь в его очках отражаются карты, чем и пользуются соперники.