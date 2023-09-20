Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Конкурсы и тесты19 сентября 2023 22:00

Случай в казино: Разгадай рисунок-детектив

Наш художник зашифровал детективный сюжет на картинке - попробуйте его разгадать и вычислить преступника
Источник:kp.ru
Случай в казино

Случай в казино

Фото: Сергей СОКОЛОВ

Капитан Правдолюбов приехал на вызов в казино. Один из местных посетителей по фамилии Шпилер, проигравший крупную сумму, заявил, что крупье явно мошенничает и дает подсказки его соперникам. Мол, в последнее время он, Шпилер, ни разу не выиграл в покер. Поначалу мужчина грешил на ослабевшее зрение, даже заказал очки, но проигрыши продолжаются!

Выслушав игрока, Правдолюбов объяснил Шпилеру, почему тот проигрывает. А вы догадались?

Ответ

Все дело в очках. Вероятно, первые проигрыши Шпилера были случайностью, но теперь в его очках отражаются карты, чем и пользуются соперники.

Игры и тестыИгрыРисунок-детектив от "Комсомольской правды"