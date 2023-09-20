Фейк или все ради пиара? Поклонники Александра Петрова усомнились в реальности его свадьбы с молодой красоткой

Поклонники Александра Петрова усомнились в реальности его свадьбы с молодой красоткой Фото: социальные сети

Новость о том, что Александр Петров женился взорвала Интернет. Несколько лет известный актер встречался с коллегой Стасей Милославской. Они были парой. И вдруг Петров сообщает в одной соцсети: знакомьтесь - Вика, Викуля, моя жена. «Она – лучшее, что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта».

Александр Петров рассказал, что познакомились с Викой случайно. На улице. И через несколько встреч, 10 сентября поженились, потому что сразу всё про себя поняли – это любовь. «Просто сидели, разговаривали и поехали в загс – в Барвиху, по иронии судьбы…». Удивительный загс в Барвихе, где сразу женят без предварительной записи.

Вика не актриса, не публичный человек. Фото: социальные сети

Далее Петров рассказал: его Вика не актриса, не публичный человек. Из полной прекрасной семьи, у неё высшее образование: «Мы любим друг друга. Виктория Александровна Петрова – моя жена!». У Петрова - 3,2 миллиона подписчиков в Инстаграме (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России). Его пост сразу набрал 10 тысяч комментариев. Одни поздравляли и радовались за Александра, среди них одну из его бывших – актриса Ирина Старшембаум. Другие сочувствовали Стасе Милославской, с которой Петров несколько лет встречался: «О, как же круто: когда встречаешься с женщиной несколько лет, а потом встречаешь женщину на улице и сразу на ней женишься». «Годами встречаться со Стасей, а в загс повел первую встречную». «Интересно сколько продержится этот брак? Ставлю полгодика. Нет, месяца два…», - изумляются подписчики. Они сразу же рассекретили избранницу актёра. Зовут её Виктория Антонова (до смены фамилии на Петрову, если, конечно, смена фамилии была). И не такой уж непубличный она человек, как её пытается представить Александр. Она ведет соцсети. Можно предположить, что начинающая фотомодель.

«Вика, если вы меня слышите, просто скажите, где надо гулять, чтобы встретить Петрова?» - пишут ей ироничные поклонницы артиста.

Фото: социальные сети

Многие заметили: после того, как Александр Петров объявил, что женился, число подписчиков Вики резко выросло.

Три дня назад, когда он написал свой пост, их было около 1000, сейчас уже 12 к.

«Будет еще больше… Следом – начнут продавать рекламу, продажа курсов и развод. Это фейк! – предполагают циники, не верящие в искренние чувства. - Или пиар этой девочки. За неё заплатили и хотят её пропихнуть в шоу-бизнес. Самый быстрый способ – свадьба/отношения с публичной личностью. Потом такой же быстрый развод, но статус бывшая жена артиста/спортсмена и куча подписчиков остаются. Ну и для самого Петрова – инфоповод…».

Фото: социальные сети

Многие ждали, как отреагирует на женитьбу Петрова его девушка (возможно уже бывшая) актриса Стася Милославская. В своем микроблоге она опубликовала фото, на котором у нее хитрый, ироничный взгляд. Поклонник ей пишет: «Вот бы случайно вас встретить на улице». Ну как Петров встретил свою Викторию…

Фото: социальные сети

Стася отвечает: «Я щас умру, - и смайлик. – Но только при условии, что вы из полной семьи…». Ну и с высшим образованием, разумеется. Отзеркалила пост Петрова.

Все заценили её чувство юмора.

Кстати, в Театре Ермоловой, где служит Петров (и Стася Милославская тоже) ничего про его женитьбу не слышали. А где Бурунов – лучший друг Петрова? Почему он молчит, почему не был посажёным отцом в загсе?

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