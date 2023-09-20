Некоторым регионам сентябрь преподнес сюрприз в виде снега Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последней декаде сентября российские синоптики обещали бабье лето, и на большей части территории страны сейчас установилось тепло. А вот некоторым регионам сентябрь преподнес сюрприз в виде снега. Рассказываем, чем удивляет погода в регионах России в начале осени.

Квазилето

Как ранее рассказывал в эфире Радио «КП» начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, в этом сентябре многие регионы ждали сразу два «окошка» бабьего лета. Крайне повезло черноморским курортам, где продолжается шикарный бархатный сезон. В Сочи температура воздуха даже достигала +30 градусов, а на побережье на несколько градусов меньше. Теплой погодой наслаждаются и крымчане: днем столбики термометров показывают не менее +22 градусов.

Бабье лето пришло и во Владимирскую область. Днем наблюдаются летние температуры, а по ночам - низкие. Такое явление эксперты объясняют наступлением «квазилетней погоды». 20 и 21 сентября температура воздуха составит не менее +22…+23 градусов, а ближайшие выходные даже выше - до +24 градусов тепла. Летние деньки закончатся с 27 сентября с приходом дождей.

Поистине осенняя погода пришла на Урал. Как рассказала главный синоптик Уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко, теплая сухая погода покинула территорию в конце прошлой недели. Накануне через Урал прошел атмосферный фронт и принес дожди и понижение температуры вплоть до ночных заморозков до -2 градусов. Ночью и утром 21 сентября местами в Свердловской, Курганской и Челябинской областях ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°, - говорится в предупреждении на сайте Гидрометцентра.

Во второй половине недели тепло в Сибири сменит дождливая погода с грозами. Также дожди и сильный ветер накрыли Ямал.

Первый снег

В сентябре жители России уже начинают говорить про первый снег, но вот уж от августа таких погодных сюрпризов никто не ждал. Первый снег в Челябинской области выпал еще 31-го числа, в последний день лета. Осадки покрыли горы Дальнего Таганая.

Первый снег в Челябинской области 31 августа 2023. Фото: национальный парк «Таганай»

Не рассчитывал никто на снег и в последней декаде сентября. Первые зимние осадки выпали 20 сентября в Солнечном районе Хабаровского края. В этом году, со слов очевидцев, первое дыхание зимы почувствовали на неделю раньше, чем в прошлом. Зеленая трава и деревья покрылись белой пеленой, но снежинки быстро уносил ветер.

Глэмпинг в Хабаровском крае встретил первый снег 20 сентября 2023. Фото: t.me/glampingeven

Глэмпинг в Хабаровском крае встретил первый снег 20 сентября 2023. Фото: t.me/glampingeven

Также холодная погода дала о себе знать в Мурманске. 20 сентября жителей ждали обильные осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом в прошлые годы первый снег ложился на склоны гор на высоте более 850 метров, как это произошло 17 сентября, но в этом же году первый осенний месяц удивил северян.

В «белом плену» оказалась федеральная трасса «Кола» в сторону границы с Норвегией, в Госавтоинспекции предупредили о риске аварий. Несмотря на ранний первый снег, сентябрь в Мурманске побил рекорды по максимальным температурам.

Первый снег выпал в Мурманске 20 сентября 2023. Фото: Погода в Мурманске / vk.com/pogoda51

Первый снег выпал в Мурманске 20 сентября 2023. Фото: Погода в Мурманске / vk.com/pogoda51

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