Пашинян с аппетитом расправляется с недовольными сдачей Карабаха. Он боится только одного

Если посмотреть на то, что сейчас происходит в Ереване, цинично, то армянские власти работают с протестом примерно так же как Алиев - с Карабахом. Фото: REUTERS

Если посмотреть на то, что сейчас происходит в Ереване, цинично, то армянские власти работают с протестом примерно так же как Алиев - с Карабахом.

Убедившись за пару вечеров, что после потери Арцаха на улицу вышли лишь политические активисты экс-президента Армении Кочаряна, и несколько тысяч разозленных горожан, Пашинян понял – противник слаб.

Армянский премьер прекрасно знает, как устроена армянская улица (которая и привела его к власти). Поэтому уже на следующий день после, казалось бы, самоубийственных заявлений о Карабахе (например, что Еревану ничего не известно о переговорах руководства непризнанной республики с Баку, что было прозрачным намеком — это внутреннее дело Азербайджана), Пашинян принялся душить протест.

Точно так же, как Азербайджан сейчас проглатывает Карабах. С аппетитом. Не спеша.

Потому что подавляющее большинство армян согласно с официальной пропагандой: если Армению предал весь мир, что может сделать этот маленький несчастный Пашинян?

И требования, который выдвинула оппозиция: «отозвать согласие «на возврат» Карабаха и отставка Пашиняна» народ реагирует вяло.

Я, к примеру, весь вечер убил, пытаясь выяснить - что в этом случае протестующие планируют? Встать под ружье и по-овечьему пойти на заклание более сильному в военном плане Азербайджану? Чтоб он получил повод забрать вместе с Карабахом еще какой-нибудь кусок? (Например, часть Сюникской области Армении, для злосчастного коридора в Турцию).

Самые разумные ответы – а вдруг повезет? Мол, Баку не рискнет добивать Карабах, испугается санкций Запада, поэтому, мол, надо держаться изо всех сил. Надо лишь скинуть с власти предателя-Пашиняна, поддержать защитников Карабаха и верить в чудо…

Власти увидели – предложить народу их противники ничего внятного не могут. И уже взялись за черное дело. Фото: REUTERS

Но, похоже, нет у людей уже ни веры ни желания проливать кровь хоть бы и за трижды святую для них землю…

Власти увидели – предложить народу их противники ничего внятного не могут. И уже взялись за черное дело.

Для начала, при попытке протестующих заблокировать заседание правительства, был арестован один из лидеров оппозиции Андранник Теванян (к вечеру – его отпустили). Ну, а когда демонстранты пытались не дать Пашиняну выйти из здания правительства, не поздоровилось сыну экс-президенту Качаряна – Левону.

Полиция воспользовалась тактикой протестующих – те «распылились» по городу, блокировать улицы, что для омоновцев очень удобно. Заезжаешь в маленькую колонну из человек 30, и сажаешь их в машину, как карасей в сачок. Так попался и сын экс-президента. Его отметелили так, что тот попал больницу…

Весь день полицейские волками охотятся за протестующими по проспектам, а те, чувствуя опасность, возвращаются на «базу» - площадь Республики. Она их защищает. Полиция старается не трогать демонстрантов под камерами информационных агентств всей Земли.

Поэтому снова перегородив автомобильное движение ажурными лавочками, молодежь дремлет под окнами Пашиняна.

А тот вроде бы поклялся никуда не уходить…

Только есть одна проблема.

Пока под его окнами ясноглазые студенты – волноваться действительно нечего. Но когда придут карабахские беженцы, лишенные Родины, униженные и оскорбленные – уцелеет ли то окно?

Азербайджан выдвинул ультиматум – дал карабахским жителям три дня на разоружение. Скоро Армению тряхнет по-настоящему. Время идет на дни…

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Мы сегодня отдали Арцах. Отмучились...»: Как жители Армении отреагировали на конфликт в Нагорном Карабахе

Обозреватель Ворсобин рассказал о жизни Армении после конфликта в Карабахе (подробности)

«Все равно ведь приползем к русским»: Армении не хватило сил даже на плач по потерянному Арцаху

Как на улицах Еревана переживают национальную трагедию и почему до сих пор не растерзали главного виновника в ней — премьера Пашиняна (подробности)