Куда идет Армения, если за идею союза с Россией здесь теперь - тюрьма

Теперь, чтобы полностью развернуть внешний вектор Армении, нужно «дочистить» пророссийскую оппозицию Фото: REUTERS

В Ереване у меня образовалась полезная привычка первым делом искать «самого русского парня» в Армении Айка Бабуханяна.

Айк – воплощение русского мира армянского разлива. Настоящего. Крепкого как «Арарат».

Истовый русофил Бабуханян издает в Армении «Комсомольскую правду». И если раньше я приходил к нему расслаблено, как к бывшему парламентарию, члену комиссии по разработке декларации независимости, лидеру движения «Сильная Армения с Россией. За новый союз» - ну, то есть к человеку в каком-то смысле близкому к власти (во времена президента Качаряна и Сарксяна Россия считалась братом и опорой), то теперь…

Зайти зайдешь, да пару раз оглянешься…

Айк сначала чудесно превратился в оппозиционера, а потом – в диссидента.

Нет, сам он своих взглядов не менял. Это политика властей Армении так изменилась.

ДРУЖБА С МОСКВОЙ - ИЗМЕНА РОДИНЕ?

- Это еще удача, что мы встретились, - сразу заметил Бабуханян, когда я к нему заскочил перед митингом. - За мной вполне могут прийти.

- Арест?! – я сделал вид, что удивился. - Потому что ты за Россию? Но раньше же за это награждали…

- Вчера завели уголовное дело на Тиграна Уриханяна, экс-главу комиссии парламента по науке и образованию. – пожимает плечами Айк. - Формально – за призывы к свержению власти. Тигран сказал, что народ должен выйти на улицы и потребовать, чтобы эта власть ушла. Забавно, что в Армении всем президентам такое говорили, но сажать начали только при Пашиняне…

- В чем тебя могут обвинить?

- В том, что я поддерживаю идею Союзного государства с Россией. Сейчас это приравнивается к измене Родине. Недавно приняли такой закон – до 15 лет тюрьмы. Теперь, чтобы полностью развернуть внешний вектор Армении, нужно «дочистить» пророссийскую оппозицию.

- А есть еще в Армении пророссийские политики?

- Одна партия пророссийская. Остальные или нейтральные или антироссийские, или ультра-антироссийские.

- Получается, не случайно, что Пашинян пришел к власти?

- Его привели американцы.

- Но страна, судя по всему, уже была готова?

- Армяне не были готовы принять антироссийского деятеля, они просто не обратили внимание, что он антироссийский. Американцы аккуратненько все это провернули, красиво преподнесли. Людям даже показалось, что они имеют какое-то отношение к смене власти. В итоге, Пашинян принял Армению, в которой 70% народа были пророссийскими, и всего за пять лет перевернул ситуацию так, что 70% стали антироссийскими.

- Как?!

- Все масс-медиа у него в руках. Они раскручивают его заявления: виновата Россия, миротворцы, ОДКБ...

НЕ ОБНИМАЙТЕСЬ С ПРОЗАПАДНЫМИ ПОЛИТИКАМИ

- Пашиняну все еще верят после двух проигранных им войн?

- То, что говорит глава государства, не может не оставлять след в сознании обывателя. Даже если Пашиняну не верят, к нему прислушиваются. И странно, что Россия терпела его столько лет. Чуть ли не поддерживала.

- Поддерживала Пашиняна?! Ты что-то путаешь. Это как же?

- Все время произносились мантры: «У нас очень хорошие отношения с Арменией, у нас все прекрасно». Российские депутаты приезжали и целовались с этими подонками, которые захватили власть. Я много раз говорил: когда приезжаете сюда, понятно, что обязаны встретиться с властями. Но вы же можете встретиться и с пророссийской оппозицией! Лично меня вы все знаете, я 15 лет в парламенте. Мы выпили с вами тонну коньяка. Или идите к Уриханяну (глава инициативной группы Армяно-Российского Союза Общественных Организаций). Нас, пророссийских политиков, не так много осталось... Две недели назад был российско-армянский медиафорум, на который собрались чуть ли не все местные русофобы. Обнимались, тьфу! Зато "Комсомольской правды" в Армении» там не было. По логике, российская сторона должна смотреть список, кто приглашен. Этот нас ругает, этот – материт. Зачем я с ним буду встречаться? А эти ребята, которые нас поддерживают, почему их нет? Тогда мы не поедем. Нет… Приехали.

Армяне не были готовы принять антироссийского деятеля, они просто не обратили внимание, что он антироссийский Фото: REUTERS

- Российские чиновники, Айк, дружат с действующей властью, кем бы она ни была. Ничего не могут с собой поделать – привычка.

- Но в результате пророссийские люди тут деморализованы. Они наблюдают — как наша прозападная власть диктует условия русским гостям.

ПАШИНЯН ДОВЕДЕТ ДО НАТО

- Что происходит с армянами? Ваши ветераны жалуются, что в первую войну за Карабах, 30 лет назад, народ воевал хорошо, а сейчас лишь процентов 20 желают сражаться за Армению.

- К власти пришли силы, которые продвигают отказ от всего национального. Отказ от исторической памяти. Люди, которые разделяют это, получают дивиденды - они стали начальниками, элитой. Это обычная технология Запада, очень успешная, которая на всем постсоветском пространстве победила Россию, потому что Москва элиты вообще не воспитывает.

- Может вы, армяне, в глубине души уже давно похоронили Арцах?

- Когда ты все время на войне, когда рядом убивают, ты уже внимание не обращаешь. Ты продолжаешь стрелять, кричать, бросать гранаты. Потом идешь и кушаешь. А рядом могут лежать трупы. Потом ты спишь, встаешь и опять берешь автомат, опять стреляешь. Наш народ уже давно вошел в такую систему. Когда каждый день убивают на границе солдат, каждый день тебе грозят, что скоро и тебя оккупируют, каждый день Арцах блокирован и там люди голодные... Это ужасно, но становится нормой жизни… Кто-то выходит на площадь, кто-то просто ходит понурый, он устал каждый день вставать на дыбы. Хотя видите, что твориться в Ереване - народ возмущен. Мы теряем Родину, а весь мир отделывается призывами к миру.

А когда Армения перейдет в систему НАТО – кандидатом, многие армяне уедут, потому что они не будут жить в такой Армении Фото: REUTERS

- Была мысль, что Пашинян рано или поздно Карабах отдаст?

- Я об этом говорил каждый день. Пока Пашинян у власти, мы потеряем новые территории очень скоро. А когда Армения перейдет в систему НАТО – кандидатом, многие армяне уедут, потому что они не будут жить в такой Армении.

- Армения уйдет в НАТО? Не верится…

- И позволит Азербайджану «пробить» транспортный коридор в Нахичевань, в Турцию. Через год приедешь – мы с тобой поговорим. Ты удивишься, что я, как всегда, сказал то, что будет.

- Как изменится страна?

- Это будет уже не Армения, это будет непонятно что. Между Болгарией и Чехией есть какая-то разница? По-моему, нет. Армения будет такая же, как … Азербайджан.

- Но останется христианской.

- Это уже второстепенный фактор. Многие не стерпят новую реальность и уедут.

- Может, вам просто уже непривычно жить без вражды?

- Я сам за то, чтобы был мир! Но я за то, чтобы мир был справедливым. Ты живешь на своей земле, как считаешь нужным. Сосед живет на своей земле, тоже как хочет. И ты с ним не враждуешь. Но если армянская Армения мешает Америке, Англии, Турции, всему глобалистскому миру, только потому, что дружит с Россией, - значит, ее постараются уничтожить.

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