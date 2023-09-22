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22 сентября 2023 16:54

Куда идет Армения, если за идею союза с Россией здесь теперь - тюрьма

Айк Бабуханян заявил, что власти Армении продвигают отказ от всего национального
Владимир ВОРСОБИН
Владимир ВОРСОБИН
Теперь, чтобы полностью развернуть внешний вектор Армении, нужно «дочистить» пророссийскую оппозицию

Теперь, чтобы полностью развернуть внешний вектор Армении, нужно «дочистить» пророссийскую оппозицию

Фото: REUTERS

В Ереване у меня образовалась полезная привычка первым делом искать «самого русского парня» в Армении Айка Бабуханяна.

Айк – воплощение русского мира армянского разлива. Настоящего. Крепкого как «Арарат».

Истовый русофил Бабуханян издает в Армении «Комсомольскую правду». И если раньше я приходил к нему расслаблено, как к бывшему парламентарию, члену комиссии по разработке декларации независимости, лидеру движения «Сильная Армения с Россией. За новый союз» - ну, то есть к человеку в каком-то смысле близкому к власти (во времена президента Качаряна и Сарксяна Россия считалась братом и опорой), то теперь…

Зайти зайдешь, да пару раз оглянешься…

Айк сначала чудесно превратился в оппозиционера, а потом – в диссидента.

Нет, сам он своих взглядов не менял. Это политика властей Армении так изменилась.

ДРУЖБА С МОСКВОЙ - ИЗМЕНА РОДИНЕ?

- Это еще удача, что мы встретились, - сразу заметил Бабуханян, когда я к нему заскочил перед митингом. - За мной вполне могут прийти.

- Арест?! – я сделал вид, что удивился. - Потому что ты за Россию? Но раньше же за это награждали…

- Вчера завели уголовное дело на Тиграна Уриханяна, экс-главу комиссии парламента по науке и образованию. – пожимает плечами Айк. - Формально – за призывы к свержению власти. Тигран сказал, что народ должен выйти на улицы и потребовать, чтобы эта власть ушла. Забавно, что в Армении всем президентам такое говорили, но сажать начали только при Пашиняне…

- В чем тебя могут обвинить?

- В том, что я поддерживаю идею Союзного государства с Россией. Сейчас это приравнивается к измене Родине. Недавно приняли такой закон – до 15 лет тюрьмы. Теперь, чтобы полностью развернуть внешний вектор Армении, нужно «дочистить» пророссийскую оппозицию.

- А есть еще в Армении пророссийские политики?

- Одна партия пророссийская. Остальные или нейтральные или антироссийские, или ультра-антироссийские.

- Получается, не случайно, что Пашинян пришел к власти?

- Его привели американцы.

- Но страна, судя по всему, уже была готова?

- Армяне не были готовы принять антироссийского деятеля, они просто не обратили внимание, что он антироссийский. Американцы аккуратненько все это провернули, красиво преподнесли. Людям даже показалось, что они имеют какое-то отношение к смене власти. В итоге, Пашинян принял Армению, в которой 70% народа были пророссийскими, и всего за пять лет перевернул ситуацию так, что 70% стали антироссийскими.

- Как?!

- Все масс-медиа у него в руках. Они раскручивают его заявления: виновата Россия, миротворцы, ОДКБ...

НЕ ОБНИМАЙТЕСЬ С ПРОЗАПАДНЫМИ ПОЛИТИКАМИ

- Пашиняну все еще верят после двух проигранных им войн?

- То, что говорит глава государства, не может не оставлять след в сознании обывателя. Даже если Пашиняну не верят, к нему прислушиваются. И странно, что Россия терпела его столько лет. Чуть ли не поддерживала.

- Поддерживала Пашиняна?! Ты что-то путаешь. Это как же?

- Все время произносились мантры: «У нас очень хорошие отношения с Арменией, у нас все прекрасно». Российские депутаты приезжали и целовались с этими подонками, которые захватили власть. Я много раз говорил: когда приезжаете сюда, понятно, что обязаны встретиться с властями. Но вы же можете встретиться и с пророссийской оппозицией! Лично меня вы все знаете, я 15 лет в парламенте. Мы выпили с вами тонну коньяка. Или идите к Уриханяну (глава инициативной группы Армяно-Российского Союза Общественных Организаций). Нас, пророссийских политиков, не так много осталось... Две недели назад был российско-армянский медиафорум, на который собрались чуть ли не все местные русофобы. Обнимались, тьфу! Зато "Комсомольской правды" в Армении» там не было. По логике, российская сторона должна смотреть список, кто приглашен. Этот нас ругает, этот – материт. Зачем я с ним буду встречаться? А эти ребята, которые нас поддерживают, почему их нет? Тогда мы не поедем. Нет… Приехали.

Армяне не были готовы принять антироссийского деятеля, они просто не обратили внимание, что он антироссийский

Армяне не были готовы принять антироссийского деятеля, они просто не обратили внимание, что он антироссийский

Фото: REUTERS

- Российские чиновники, Айк, дружат с действующей властью, кем бы она ни была. Ничего не могут с собой поделать – привычка.

- Но в результате пророссийские люди тут деморализованы. Они наблюдают — как наша прозападная власть диктует условия русским гостям.

ПАШИНЯН ДОВЕДЕТ ДО НАТО

- Что происходит с армянами? Ваши ветераны жалуются, что в первую войну за Карабах, 30 лет назад, народ воевал хорошо, а сейчас лишь процентов 20 желают сражаться за Армению.

- К власти пришли силы, которые продвигают отказ от всего национального. Отказ от исторической памяти. Люди, которые разделяют это, получают дивиденды - они стали начальниками, элитой. Это обычная технология Запада, очень успешная, которая на всем постсоветском пространстве победила Россию, потому что Москва элиты вообще не воспитывает.

- Может вы, армяне, в глубине души уже давно похоронили Арцах?

- Когда ты все время на войне, когда рядом убивают, ты уже внимание не обращаешь. Ты продолжаешь стрелять, кричать, бросать гранаты. Потом идешь и кушаешь. А рядом могут лежать трупы. Потом ты спишь, встаешь и опять берешь автомат, опять стреляешь. Наш народ уже давно вошел в такую систему. Когда каждый день убивают на границе солдат, каждый день тебе грозят, что скоро и тебя оккупируют, каждый день Арцах блокирован и там люди голодные... Это ужасно, но становится нормой жизни… Кто-то выходит на площадь, кто-то просто ходит понурый, он устал каждый день вставать на дыбы. Хотя видите, что твориться в Ереване - народ возмущен. Мы теряем Родину, а весь мир отделывается призывами к миру.

А когда Армения перейдет в систему НАТО – кандидатом, многие армяне уедут, потому что они не будут жить в такой Армении

А когда Армения перейдет в систему НАТО – кандидатом, многие армяне уедут, потому что они не будут жить в такой Армении

Фото: REUTERS

- Была мысль, что Пашинян рано или поздно Карабах отдаст?

- Я об этом говорил каждый день. Пока Пашинян у власти, мы потеряем новые территории очень скоро. А когда Армения перейдет в систему НАТО – кандидатом, многие армяне уедут, потому что они не будут жить в такой Армении.

- Армения уйдет в НАТО? Не верится…

- И позволит Азербайджану «пробить» транспортный коридор в Нахичевань, в Турцию. Через год приедешь – мы с тобой поговорим. Ты удивишься, что я, как всегда, сказал то, что будет.

- Как изменится страна?

- Это будет уже не Армения, это будет непонятно что. Между Болгарией и Чехией есть какая-то разница? По-моему, нет. Армения будет такая же, как … Азербайджан.

- Но останется христианской.

- Это уже второстепенный фактор. Многие не стерпят новую реальность и уедут.

- Может, вам просто уже непривычно жить без вражды?

- Я сам за то, чтобы был мир! Но я за то, чтобы мир был справедливым. Ты живешь на своей земле, как считаешь нужным. Сосед живет на своей земле, тоже как хочет. И ты с ним не враждуешь. Но если армянская Армения мешает Америке, Англии, Турции, всему глобалистскому миру, только потому, что дружит с Россией, - значит, ее постараются уничтожить.

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