Зарплаты вырастут на 10% и более в нескольких регионах России: где и почему увеличится размер оплаты труда

Как следует из прогноза, рост указанных зарплат в среднем за четыре года больше всего произойдет в 15 регионах страны Фото: Shutterstock

Министерство экономического развития опубликовало прогноз на 2023–2026 годы по регионам-лидерам по среднегодовому темпу роста номинальной заработной платы (без учета инфляции).

Как следует из прогноза, рост указанных зарплат в среднем за четыре года больше всего произойдет в 15 регионах страны, причем в 8 из них он окажется выше 10%: Кемеровская область (+11,1%), Челябинская область (+10,8%), Дагестан (+10,6%), Забайкальский край (+10,2%), Мордовия (+10,1%), Воронежская область (+10,1%), Ярославская (+10%) и Владимирская область (+10%). При этом ожидается, что средний уровень инфляции в 2023-2026 годах составит 5,3%. Почему именно эти регионы выбились в лидеры?

- Обращает на себя внимание тот аспект, что наибольшие позиции получили регионы со сравнительно низкими средними зарплатами, - прокомментировал KP.RU профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Например, Дагестан — регион в первую очередь сельскохозяйственный, со слаборазвитой экономикой и высоким уровнем теневой занятости. Поскольку в 2024 году предполагается увеличение МРОТ выше динамики инфляции, то это напрямую отразится на росте средних номинальных зарплат, это касается и бюджетной сферы и малых предприятий. В среднем в малых предприятиях Дагестана зарплата около 19 тысяч рублей, средняя по региону порядка 33 тысяч, и понятно, что влияние увеличения МРОТ здесь будет иметь очень серьезное значение. Это касается и регионов, где складывается аналогичная ситуация, поэтому они и выскакивают в лидеры. Именно по этой причине в прогноз не попали Москва и Санкт-Петербург: рынок труда здесь очень распределен, доходы в этих регионах достаточно большие, поэтому влияние МРОТ на средние зарплаты не так велико. Еще одна причина к повышению средних зарплат в части регионов - работа военно-промышленных предприятий, где усиленно привлекают квалифицированных специалистов, повышая при этом оплату их труда.

ТОП регионов-лидеров по среднегодовому темпу роста номинальной заработной платы в 2023–2026 годах (в %)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МРОТ и зарплаты поднимут, а доллар будет стоить 90 рублей: Главное о бюджете России

Правительство завершило подготовку проекта бюджета. Как и в прошлые годы, он останется социально ориентированным (подробности)