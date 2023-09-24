Изменившаяся до неузнаваемости Оксана Домнина рыдала от ужаса

Оксана Домнина. Фото: кадр из передачи НТВ

Роман Костомаров полгода провел в больнице, куда его привезли в тяжелом состоянии. Почти сразу он впал в кому, у него произошло заражение крови. А страшная бактерия буквально сжирала фигуриста изнутри. И все это время у его постели сидела жена Оксана Домнина. Сейчас 39-летнюю женщину невозможно узнать. Она сильно постарела.

Роман Костомаров и Оксана Домнина вместе проходят через испытания. Фигурист перенес множество операций и ампутаций. Все это происходила на глазах жены спортсмена. Она призналась, что сначала не могла поверить, что ее мужу будут ампутировать руки и ноги. "Я вообще не поверила, что это возможно. Думала, что полечат и все", - рассказала фигуристка.

Она сидела у постели Романа, боялась и не могла смотреть на его почерневшие руки и ноги. Никак не могла принять страшную реальность. Осознание того, что это неизбежно, приводило ее в шок.

"Помню момент, ручку его трогаю. И мне кажется, пальчиков уже нет. Доктору звоню, говорю - что-то уже сделали? Мне сказали - они просто высохли и изогнулись. Они просто согнулись! Через несколько дней Роман начал руки вытаскивать и мне нужно было как-то это увидеть. Я увидела черные высохшие пальцы. Угли, высохшие косточки. Это невозможно представить! Просто черного цвета", - со слезами рассказала она шокированной Лере Кудрявцевой.

Роман Костомаров и Оксана Домнина вместе проходят через испытания. Фото: кадр из передачи НТВ

После ампутаций Костомаров пошел на поправку. Но внезапно у него случился инсульт. В этот момент жена спортсмена выла от ужаса. Для нее это стало настоящим кошмаром.

"Мы начали уже привыкать и жить. И тут такое вот опять. Ввели в медикаментозную кому. Был в ней дней пять, но выходил из нее недели две. Первые несколько дней он вообще не просыпался... Сидела, думаю, ну, Господи, вот я там рыдала, ревела. Пальцы, ноги, ручки, но просто голова... И вот это непонимание, как все будет и чем закончится", - поведала Оксана в шоу "Секрет на миллион" на НТВ.

По ее словам, никто из врачей не мог сказать о последствиях. Оксане через не могу пришлось все рассказать детям. У супругов растут дочь и сын.

"Сначала детям не рассказывала, что папа в очень тяжелом состоянии. Пока ехала домой, проревусь, выплесну все. Я приходила домой и делала вид, что все хорошо. Не знала, как это можно сказать детям, чтобы для них это не было шоком, стрессом", - вспомнила Оксана.

Пережитое сильно отразилось на внешности некогда цветущей Домниной. Сейчас она очень похудела и постарела.

В итоге в один из дней дети пришли в палату к Костомарову. Роман не ожидал увидеть их. Они кинулись к нему обниматься со словами "Папулечка-папулечка!"