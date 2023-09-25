Сыровар Олег Сирота о бывшей супруге Пелагее: «Даже рублевские жены могли бы брать у нее уроки разорения мужей»

Сыровар Олег Сирота. Фото: vk.com/sirotaoleg

8 и 9 августа 2023 года мы опубликовали статью Ульяны Скойбеды.

Часть первая: «Как Олег Сирота оставил жену Пелагею с четырьмя детьми, а она забрала у него стерлиговскую удачу»,Часть вторая: «Развод Пелагеи и сыровара Сироты: «Я не узнаю бывшего мужа. Отказался платить 1,5 миллиона алиментов, но купил детям айфоны».

Напомним, бывшая супруга представила сыровара в сети обманщиком, крадущим у собственных детей велосипеды. А друг семьи предположил, что она просто хочет разорить оставившего ее мужа.

Тогда же мы предложили самому Олегу высказать свою позицию на страницах газеты и на сайте KP.RU.

И вот получили ответ. Публикуем прямую речь Олега Сироты.

«НА САМОМ ДЕЛЕ ОНА ПОЛИНА»

«Пелагея, которая, к слову, Пелагеей стала уже после расторжения брака, на самом деле она Полина, пытается выставить меня человеком, ушедшим от бедной матери четверых детей к разлучнице-секретарше, которая и старше меня, и непримечательной внешности, в отличие от красавицы Полины. Однако на деле, конечно, все совершенно иначе. Я не уходил из семьи к кому-то. Я ушел от Полины, брак для которой к 20-му году стал источником денег и развлечений без понимания необходимости поддержки друг друга и воспитания детей матерью, а не няньками. Вываливать подробности не буду и не хочу, не хочу ей уподобляться. В принципе достаточно почитать в ее социальных сетях, как дети собираются 1 сентября в школу, чтобы многое стало понятно тем, кто хочет установить истину.

А вот по ряду прямых обвинений рассказать правду, безусловно, хочу.

Вот уже более года во всех соцсетях Полина рассказывает, что я, такой негодяй, обманул бедную жену, заставив подписать брачный контракт сразу после родов и реанимации, где она была с ребенком. При этом текст ее сообщений порой составлен так, что многие читатели уверены, что брачник был подписан прямо в реанимации. Картина, конечно, рисуется жуткая: несчастная женщина после родов трясущейся рукой подписывает брачный контракт, по которому она остается ни с чем, а рядом угрожающе нависает злодей. Тварь, кошмар, мерзость, кулаки сжимаются, мурашки бегают. Общественность возмутилась.

Только вот это неправда от начала и до конца. Вранье, ложь, не знаю, как это даже назвать.

Это манипуляция общественным мнением, чтобы на меня надавить. И это удалось, куча народу в это поверили и начали справедливо писать различные гадости и слова осуждения.

Зачем ей было это нужно, спросите вы? Все просто. Полина очень хотела денег. Много денег на комфортную и роскошную жизнь. А бизнес ей был не нужен. Бизнес - это работа, тяжелый труд, ответственность, нервы, кредиты, переговоры. Это не написание постов в соцсеть. А работать Полина не привыкла. Поэтому, чтобы заставить меня подписать алиментное соглашение на ее условиях (которое сейчас уже изменено судом по моему иску), занималась банальным шантажом, что прямо следует из нашей переписки. Мол, ты подумай, я за последствия не ручаюсь, поэтому, чтобы я удалила то, что написала, дай мне миллионы сразу и еще полтора миллиона ежемесячно.

«Но это же на детей!» - скажете вы.

Хорошо бы, если бы так, но, как уже установлено судом, а мне было известно и раньше из перечня ее требований, на детей там не тратилась и половина. Садовник, личный водитель, Полинин отдых, Полинины развлечения, обслуживание Полининого автопарка. Полина абсолютно уверена, что она в принципе не должна тратиться на себя и наших детей - именно эту позицию она и ее представители последовательно занимали в судебных заседаниях».

Олег Сирота с женой Пелагеей. Фото: Евгения ГУСЕВА

БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ

«Вообще процесс шел несколько месяцев, и суд досконально изучал мои доходы и расходы Полины на детей. Доходило до смешного. Полина в качестве доказательств несения расходов на детей представила чеки из магазинов, из которых получалось, что дети вчетвером съедают 25 кг огурцов и помидоров в неделю. Но я специально не хотел ничего публиковать и отвечать, чтобы не оказывать давления на суд. Зато Полина пыталась давить на жалость как могла, перед каждым процессом рассказывая какую-нибудь очередную лживую слезливую историю о том, как я над ней издеваюсь. Сейчас суд установил сумму алиментов в половину дохода. Это тоже сумма очень большая, но она хотя бы близка к тому, что можно потратить на детей.

Но вернемся к брачнику.

Конечно, все сказанное от первого до последнего слова является даже не полуправдой. Это капля правды, щедро сдобренная тоннами лжи. Почему никто из плакальщиц над Полининой судьбой не задумается, а как же так получается, что подписанный то ли в реанимации, то ли сразу после реанимации контракт стороной, которая находилась в глубоко стрессовом состоянии и под влиянием обмана, эта самая сторона не расторгает в суде. Ну хотя бы не попытается? Да потому что Полина и ее адвокаты прекрасно понимают, что подобные сказки хороши только для соцсетей. Пипл схавает, как говорится. Суд же подобное эпистолярное творчество не оценит, ему нужны доказательства и реальные обстоятельства заключения брачного договора. А они таковы, что судебной перспективы подобный иск не имеет.

Само собой, брачный контракт заключался ни в какой не в реанимации, а в кабинете нотариуса в центре Москвы, и не сразу после реанимации, а через четыре месяца после родов. Да и сама реанимация была не прям ужас, смертельная опасность, а обычный контроль при резус-конфликте матери и ребенка. Находились там Полина с Киприаном всего несколько дней, а уже через пару недель после выписки «ничего не соображающая мать после реанимации» весело отплясывала на очередном сырном фестивале, сунув недавно родившегося ребенка на пару часов малознакомой няньке. Так что обман сразу после родов уже выглядит несколько сомнительно. Но еще сомнительнее он будет выглядеть, если узнать, что к нотариусу для заключения брачного договора мы ходили и до родов, но нотариус отказалась его заверять, пока Полина беременна, предложила прийти после родов. Как видите, мы пришли даже не после родов, а сильно после.

Так правда ли, что по брачнику все осталось мне, а бедной Полине только дети. Вы удивитесь, но и это не правда. Брачный договор мы подписывали в 2016 году. Я оформлял первый кредит в банке. Финансовая ситуация была, мягко говоря, не самая хорошая, зимой 2015 - 2016 года я собирал краудфандингом на сыроварню. Прибыли нет, постоянные расходы, долги, а тут еще и кредиты, по которым можно стать банкротом и все имущество отдать. Все, в том числе нажитое в браке. Вот решили таким образом обезопасить часть имущества. По брачному контракту все имущество является собственностью того супруга, на которого оно записано. Долги, соответственно, тоже. То есть контрактом защищалась собственность Полины от кредиторов. Бывшую супругу этот факт очень даже удовлетворил. Потому что к моменту окончания наших с ней брачных отношений собственности у Полины было немало. ООО с оборотом в десятки миллионов рублей, Крестьянское фермерское хозяйство, доля в двух сельскохозяйственных кооперативах и должность руководителя в них, несколько автомобилей, дома, земельные участки… Но, как я уже говорил выше, Полина хочет деньги, но не хочет работать, а чтобы кооперативы, ООО, КФХ приносили доходы, ими надо заниматься, долго и упорно. Поэтому Полина поспешила от этого имущества избавиться. Зачем оно ей, если можно получать полтора миллиона в месяц и жить в свое удовольствие?»

Пелагея Стерлигова. Фото: Иван ТИМОШИН

«РАСЧЕТЛИВАЯ И ЖАДНАЯ ТЕТЕНЬКА»

«Зачем же она рассказывает эти трагические сказки, зачем на камеру вытирает слезы с серых глаз? Причина банальна - надавить на общественное мнение, предстать в образе невинной овечки и жертвы, а не расчетливой и жадной тетеньки. Собрать лайки, вызвать сочувствие, интерес к себе.

Это у нее один раз получилось. Я подписал непосильное для меня алиментное соглашение, стремясь погасить тот негатив, что вылился на меня из-за ее лжи. На настоящий момент я выплатил по нему больше 33 млн рублей. Чтобы это выполнять, я залезал в долги, залезал, залезал, но с какого-то момента я понял, что дальше так не могу. Брать в долг по полтора миллиона в месяц - это, конечно, здорово, но как их потом отдавать?

Именно поэтому я подал в суд. А вовсе не для того, чтобы не платить своим детям алименты. Как установлено в суде, на детей не расходуется и 500 тысяч. И этих денег не хватает Полине, чтобы купить детям к 1 сентября нерваные колготки, подобрать обувь и отвести детей к парикмахеру.

В статье содержится еще несколько душещипательных историй, подтверждающих мою монструозность. Например, про «Лэндкрузер» или травлю детской школы, из которой бедные дети были вынуждены уйти.

Полина пользовалась машиной моей мамы, за которую та ежемесячно выплачивала кредитные платежи. Конечно, про подарки за сына, родившегося в далеком 2016 году - это все фантазия, особенно учитывая, что «Лэндкрузер» был куплен и поставлен на учет в марте 2020 года, когда отношения уже достаточно сильно пошатнулись. Когда финансовая ситуация изменилась, в том числе из-за кабальных алиментов, платить стало сложно, я попросил машину вернуть, чтобы продать ее. Однако Полина машину не возвращает, скрывает ее местонахождение, что, конечно, является незаконным действием, причиняющим ущерб даже не мне, а моей маме.

Кстати, тут еще стоит отметить, что, когда мы вели переговоры, я с разрешения мамы предложил Полине оформить на нее «Лэндкрузер» (соответственно с переходом на нее бремени содержания машины и выплаты кредита), однако Полина отказалась и больше к этому разговору не возвращалась. Ну правильно, зачем оплачивать кредит и техосмотр машины, если можно не платить, но машиной пользоваться».

Семья предпринимателя Германа Стерлигова, Пелагея крайняя слева. Фото: Иван ТИМОШИН

«ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ ДОЙНОЙ КОРОВОЙ»

«История же про школы еще более прекрасная, показывающая всю глубину падения Полины в стремлении манипулировать общественным мнением.

Пока мы жили вместе, я имел возможность контролировать качество обучения детей, их занятия с репетиторами, подготовку к школе и т. д.

После формат образования определяла уже Полина. Пообщавшись с детьми и ужаснувшись отсутствию у них каких-то элементарных базовых знаний, я решил выяснить в школе, в каком формате занимаются мои дети, не пропускают ли уроки, тем более что как раз в тот период (февраль 2023 года) Полина в открытую стала шантажировать меня покупкой ей новой машины, утверждая, что не будет возить детей в школу, если я не дам на него денег. Поэтому я направил директору школы запрос, не прогуливают ли мои дети занятия, как сдают контрольные и самостоятельные работы, а также попросил представить мне договор на их обучение. Ответа от школы я не дождался, но дождался клеветы в соцсетях, что я якобы затравил школу и заставил детей из нее уйти.

Естественно, я удивился и решил разобраться. Дети якобы посещали частную школу под названием NC School, однако, как я установил, такого учебного заведения не существует. Сайты и социальные сети указанной организации не работают. Соколова Яна Владимировна, с которой я общался, является учредителем ООО «Наши дети», ИНН 5017092390, АНО «Успех», ИНН 7721479921 и ликвидированной АНО «Территория знаний». Основным видом деятельности всех трех организаций является предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам, при этом в АНО «Территория знаний» указанный вид деятельности являлся единственным. Лицензии на образовательную деятельность ни одна из этих организаций не имеет. В одном помещении с АНО «Успех» зарегистрирована также АНО «Центр развития и досуга детей, юношества и молодежи «Счастливое время», с основным видом деятельности - предоставление услуг по дневному уходу за детьми, не имеющая лицензии на образовательную деятельность. По адресу якобы NC School юридических лиц не зарегистрировано. А договор у Полины заключен вообще с некой ИП на комплексные репетиторские услуги с ежедневным пребыванием на сумму 190 000 рублей ежемесячно. Надо ли говорить, что ИП также ликвидировано?

То есть складывается вполне прозрачная картина. Заявив мне, что на обучение детей в частной школе требуется 200 000 в месяц, Полина детей ни в какую школу не отдала. Поручила их воспитание и образование непонятно кому, без лицензии и знаний, утверждая, что именно это и есть та самая лучшая в мире школа, которую затравил злой Сирота. Куда уходили деньги, которые Полина обязана была тратить на обучение детей, - вопрос открытый. Не на новый ли бизнес Полины, который она внезапно открыла как раз в период вот этой школьной истории.

Что забыл? Ах, да, дом, заложенный на коровник. Наверное, это будет для читателей сюрпризом, но это тоже вранье. Ни на какой коровник дом не закладывали. Коровник у меня тогда уже был. Однако в какой-то момент Полинины расходы стали превышать мои финансовые возможности, тем более что она беззастенчиво и безотчетно стала вынимать оборотные деньги из кассы, по нескольку миллионов в год. Несмотря на длинные платья и образ такой домашней девочки, выбравшись из-под опеки мамы, бывшая супруга требовала себе такие деньги и размах, что даже рублевские жены могли бы брать у нее уроки разорения мужей. Это часто и было причиной скандалов, я себя просто дойной коровой чувствовал. Просто не вывозил таких огромных трат и такой разгульной жизни. Там на одни караоке-клубы были потрачены сотни тысяч рублей. Именно поэтому пришлось заложить дом. И кстати, вот это - «дом подарен бабушкой» тоже полуправда. Коробка действительно была «подарена» (про мои деньги, которые я туда вложил, как-то стыдливо забыли), но приведен в роскошное жилое состояние он, конечно, был вовсе не бабушкой».

«А СТЕРЛИГОВ - ГЕНИЙ»

«Ну и стоит, наверное, еще рассказать про пассаж о строительстве предприятия на земле Стерлиговых и за их деньги.

Неоднократно я говорил лично, об том писалось в СМИ, что землю я получал по программе выделения земли для фермеров. Она прекрасно работает в Подмосковье - по ней получили землю уже СОТНИ, если не тысячи стартапов. В моей родной Истре я могу перечислить кучу фермеров, сыроваров, стартеров, получивших землю. Например, мои коллеги с сыроварни «По-рижский фермер», сыроварня «Два толстяка», ягодный стартап, Бережковская сыроварня. Об этом я подробнейшим образом писал в «Дневнике сыровара». И, конечно, эта земля никогда Стерлиговым не принадлежала и мне ими не передавалась ни в дар, ни как-либо еще.

Совсем недавно я получил по постановлению правительства МО еще 5 га земли под строительство новой сыроварни.

Может, кто-то читает и не верит, но это правда. Вы попробуйте, я про это пишу много и часто. Под реальные проекты земля найдется. Недавно выкладывал объявление, что если кто-то готов построить ферму на 150 голов коров, то в соседней Рузе было 300 га под проект (почти в 10 раз больше, чем мне земли выделили).

Ну и, конечно, никаких денег семьи Стерлиговых не было. Подумайте сами, разве позволил бы Герман Львович дать денег и не оформить долю в бизнесе на себя или кого-то из близких ему людей? Деньгами они не участвовали - я наскребал откуда только можно, занимал у всех друзей, знакомых и родственников. Это вообще подробно описано в самой же «Комсомолке» с цифрами. Основная часть денег - это краудфандинговая компания, в которой многие мои читатели и читатели «Комсомолки» участвовали, вкладывали, она была трагичная, не все получалось сразу, были взлеты и падения, все это подробно написано в «Дневнике сыровара». Фамилии тех, кто реально помог, висят на стене сыроварни. Можете приехать и посмотреть.

Ну и, конечно, мои слова подтверждаются и тем, что никаких претензий от Германа Львовича (дай ему Бог здоровья) я не получал. Я его очень уважаю, потому что он действительно во многом меня и ТЫСЯЧИ людей вдохновил заниматься сельским хозяйством. Я сейчас много езжу по России, и местами чуть ли не половина переехавших из города в деревню предпринимателей или были у него, или хотя бы читали его блог. Человек-то уникальный. В своем роде гений.

Очень надеюсь, что Полина когда-нибудь обретет мир в душе. Я на нее зла не держу и все, чего хочу, чтобы мои дети получали нормальное образование, были окружены вниманием родных, а не нянек с водителями, и выросли достойными людьми. С моей помощью».