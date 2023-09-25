Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, известная своей критикой Белого дома, вновь обрушилась на администрацию Байдена из-за финансовой поддержки Украины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, известная своей критикой Белого дома, вновь обрушилась на администрацию Байдена из-за финансовой поддержки Украины. При этом Грин указала на кошмарные условия, в которых несут службу американские военные у себя на родине.

Конгрессвумен процитировала доклад специальной комиссии, проводившей аудит на 12 крупнейших военных базах США. Специалисты выяснили, что состояние американских казарм оставляет желать много лучшего. Стены зданий покрыты плесенью и грибком, где-то протекает потолок и даже провалилась крыша. Кстати, по «счастливой» случайности именно дыры в кровле помогли армейцам пережить жаркое лето внутри бараков, где не работали кондиционеры.

– Министерство обороны Байдена вынуждает американских военнослужащих жить в нечистотах и грязи на собственных базах, при этом требуя больше денег на Украину! Я не поддержу подобное финансирование, пока с нашими ребятами обходятся хуже, чем с мусором, – заявила Грин.

Несмотря на обещанные при заключении контракта хорошие условия проживания, проблемы с прорывами канализации и нашествием тараканов также остаются на повестке дня у американских военных. Дополнительным вызовом для американских военнослужащих стали бомжи, которые проникают на территории баз через разрушенные стены и здания в поисках укрытия.

Публичная критика Джо Байдена со стороны республиканцев усилилась после того, как нынешние власти запросили у Конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на финансирование киевского режима. Однако большинство республиканцев, включая саму Грин, решительно настроеныголосовать против этой инициативы. Это означает, что в последнем квартале текущего года Украина может остаться без финансовой поддержки со стороны США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не хотят жить в казармах без Wi-Fi и отдельных туалетов: в Германии падает престиж военной службы

Из-за кадрового голода немецкие чиновники решили доукомплектовать армию женщинами и мигрантами (подробнее)