Глава "Фонда наследия" Робертс: США должны перестать финансировать Украину Фото: REUTERS

Глава "Фонда наследия" Кевин Робертс заявил, что Белый дом пренебрегает интересами граждан США, постоянно увеличивая финансирование украинской армии.

“Пришло время прикрыть лавочку. Люди устали от сомнительных закулисных сделок Вашингтона”, — заявил он в интервью The Hill.

По мнению Робертса, недавние попытки Киева нанести удары по столице России доказывают, что Украина в этом конфликте не защищает свой суверенитет, а выступает в роли агрессора. Робертс добавил, что простые американцы устали от поддержки киевского режима, а доводы администрации Белого дома звучат все менее убедительно. При этом он подчеркнул, что президент Джо Байден даже не рассматривает пути дипломатического решения конфликта и перемирие.

Напомним, газета Washington Post отмечала, что на Западе все чаще вспоминают слова американского генерала Марка Милли о необходимости как можно быстрее завершить конфликт дипломатическим путем, поскольку российскую армию будет крайне сложно победить на поле боя.

В свою очередь обозреватель Washington Times Майкл Маккена давно предупреждал, что неспособность администрации Байдена объяснить необходимость финансирования киевского режима приведет к усталости налогоплательщиков, из-за чего Белый дом будет вынужден прекратить поддержку, а Россия выйдет из конфликта победителем.