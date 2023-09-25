Игорь Крутой Фото: Евгения ГУСЕВА

Игорь Крутой давно перестал появляться в публичном пространстве. Даже на связь с поклонниками композитор выходит крайне редко. Однако на днях изменившийся до неузнаваемости артист прервал молчание.

Игорь Крутой поделился с публикой редкими фотографиями. 69-летний композитор показал кадры встречи с тренером Татьяной Тарасовой. Из-за сильных болей в спине и суставах она передвигается в инвалидной коляске.

Пропавший Игорь Крутой изменился до неузнаваемости Фото: СОЦСЕТИ

"Поделились друг с другом успехами и проблемами, получил напутствие больше писать музыки, пожелал здоровья", - раскрыл детали встречи Крутой.

69-летний композитор показал кадры встречи с тренером Татьяной Тарасовой Фото: СОЦСЕТИ

Публика, увидев снимки, стала обсуждать внешний вид композитора. Многие обратили внимание, что он похудел еще больше и вообще перестал быть похожим на себя прежнего.

Напомним, Игорь Яковлевич пережил много непростых периодов в жизни. Самые известные песни композитор написал вопреки страшному недугу. С детства он оглох на одно ухо и не может воспринимать звук в нужном объеме. Музыкальную карьеру артист смог начать только благодаря маме, которая верила в его талант. Как-то раз она сказала сыну, уставшему от занятий в музыкальной школе: "Учебу бросишь только через мой труп".

В зрелом возрасте музыкант признался, что перенес операцию по удалению опухоли. На фоне интенсивной терапии он потерял вес и был очень слаб. После болезни Крутой вынужден соблюдать строжайшую диету. По слухам, пару лет назад у него нашли диабет. Из-за этого диагноза музыкант ограничивает себя в питании. Кроме того, в 2017 году он перенес еще одну операцию, подробности которой не раскрывает.