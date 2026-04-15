Предупреждение для Европы, превращающейся в «стратегический тыл» Украины: Минобороны России опубликовало «список целей» с конкретными адресами

Минобороны России выступило с таким резким заявлением, какого ваш покорный слуга не припомнит за все 60 с лишним лет своей жизни (начиная с МО СССР). Текст этого заявления одновременно можно расценить и как военное предупреждение, и как дипломатический демарш, и даже как предупреждение населению потенциального противника.

— По имеющейся информации, 26 марта 2026 года руководством ряда европейских стран на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ было принято решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России, — говорится в заявлении Минобороны РФ. — Существенное увеличение выпуска БПЛА для киевского режима спланировано за счет расширения финансирования расположенных на территории европейских стран «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску ударных беспилотников и их компонентов.

— Расцениваем данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины, — сообщается далее в документе. — Воплощение заявленных представителями киевского режима сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы «украинских» БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям. Вместо укрепления безопасности европейских государств, действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией.

А далее приводится конкретный список адресов, где в каких городах каких стран и на каких улицах находятся конкретные предприятия, что на них производится, какие виды вооружений для ВСУ, какие комплектующие уже на предприятиях западных компаний — и тоже с конкретными и точными адресами. Лондон, Милденхолл (Великобритания), Мюнхен (ФРГ) — 2 адреса, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Чехия, Италия, Израиль, Турция. И абсолютно конкретные данные по производству.

Минобороны России опубликовало «список целей» с конкретными адресами

Это можно назвать списком целей. По большому счету, между совместным производством дронов на территории Украины и аналогичным в той же Польше нет никакой разницы. Какая разница, в какой стране для Гитлера производили танки, такие предприятия бомбили в любой стране, где это происходило.

Понятно, что решение о таком заявлении военное ведомство России принимало не само по себе. Это явно дана отмашка сверху. С самого верха. И в данном случае непонятно лишь одно — это отмашка только на заявление или предупреждение, после которого будет предприняты еще более решительные шаги. В частности, речь может идти о нанесении ударов по данным предприятиям.

До сих пор Россия воздерживалась от подобной эскалации. В отличие от Европы, все эти годы нагнетавшей напряженность и стремящейся к такой эскалации, как измученный жаждой путник рвется к миражу оазиса в пустыне. Но последние события говорят о том, что Европа потеряла уже все границы. Превращение Европы в «стратегический тыл» Украины равнозначно тому, что эти страны становятся союзниками нашего врага и прямыми участниками конфликта. Свидетельствуют об этом и запуски ударных украинских дронов с территории стран Прибалтики и Финляндии, и обещания Британии поставить 120 тысяч дронов Украине, Германии — про аналогичные поставки, а также заявления генсека НАТО о предоставлении блоком военной помощи Украине в этом году на сумму в 60 млрд долларов, помимо кредита от ЕС на 90 млрд евро.

Вот только в Европе вряд ли поймут и оценят это предупреждение. Они не понимают слов и добрых намерений, что уже многократно доказали. И тем самым просто поставят наше руководство, в том числе, и военное перед необходимостью подтвердить серьезность предупреждения действием. Кстати говоря, определенным подтверждением серьезности намерений Москвы могло бы стать новое боевое применение «Орешника» по стратегическим объектам Украины. На Западе ужаснулись его первому применению, но страх быстро прошел. Время просто слов прошло. Если слова не будут подтверждены делом, Запад обнаглеет окончательно и начнет просто упиваться своей вседозволенностью.

Кстати, адреса предприятий, задействованных в производстве вооружений для ВСУ, в заявлении Минобороны РФ даны не просто так. И не только для того, чтобы в европейских столицах поняли, что нам известны и эти производства, и что там делают. Это еще и предупреждение для местного гражданского населения о том, какой опасности они подвергаются с того момента, как руководители их стран разместили оружейные производства по соседству с ними.

— Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран, — сообщают в российском оборонном ведомстве.

Поймут? Нет?

