Трампа бросила блондинка: почему премьер Италии Мелони воспротивилась бывшему покровителю

Всего месяц назад Трамп называл Мелони «другом и великим лидером». Но сейчас эта пастораль рухнула — на смену ей пришла череда взаимных обвинений. Фото: STEFANO CAROFEI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Еще совсем недавно казалось, что «трансатлантическая» связь между правыми консерваторами - премьером Италии Джорджей Мелони и президентом США Дональдом Трампом прочна и нерушима.

Какой-то год назад их «конфетно-букетный» период был в самом разгаре: итальянка считалась чуть ли не самым удобным для главы Белого Дома партнером в Европе, стала единственным лидером ЕС, приглашенным на инаугурацию Дональда, не раз была гостем в его поместье Мар-а-Лаго.

Год назад «конфетно-букетный» период Мелони и Трампа был в самом разгаре

Оба политика говорили о «прекрасных отношениях», в которых Италии отводилась роль главного посредника между Вашингтоном и Брюсселем. А всего месяц назад Трамп называл Мелони «другом и великим лидером». Но сейчас эта пастораль рухнула — на смену ей пришла череда взаимных обвинений.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ КОСТЮМ

Поговаривают, что первую обиду на Джорджу Трамп затаил еще в прошлом году, когда итальянская пресса и общественные деятели хором раскритиковали костюм американского президента, в котором он явился на церемонию похорон папы римского Франциска (костюм был не черным, как положено, а темно-синим).

На похоронах Трамп был в темно-синем костюме, а не в черном

Но это, что называется, к делу не пришьешь, а вот среди серьезных причин разрыва на первом месте стоит иранский кризис. Именно после начала войны США и Израиля с Ираном Мелони стала публично дистанцироваться от линии Трампа.

Италия отказала американским военным самолетам в использовании базы Сигонелла на Сицилии для операций на Ближнем Востоке, развернув в воздухе уже направляющиеся туда американские бомбардировщики.

Для Вашингтона это выглядело как отказ союзника поддержать его в критический момент, для Рима же — как защита итальянского суверенитета и попытка избежать втягивания в «чужую войну». Позже глава Белого Дома обвинил Мелони в том, что она «подвела» Америку.

УРОК ДЛЯ ПАПЫ РИМСКОГО

Второй, не менее болезненный повод - нападки Трампа и его окружения на Папу римского.

Дошло до того, что вице-президент США Джей Ди Вэнс решил преподать Льву XIV урок религиоведения. Указал главе Римско-католической церкви, напомнившему, что «Господь не бывает на стороне поднимающих меч», что предстоятелю Святого престола необходимо «быть осторожным, когда он говорит о теологических вопросах».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс решил преподать Льву XIV урок религиоведения

Кампания по травле первосвященника ожидаемо не могла не вызвать реакцию со стороны Италии. Мелони естественно встала на сторону понтифика. Как глава правительства католической страны она просто не могла позволить себе промолчать.

В ответ Трамп назвал Джорджу «неприемлемой» и заявил, что «был о ней лучшего мнения»..

АКРОБАТИКА ДЖОРДЖИ

Эти эпизоды лишь подтвердили давно известную истину: на двух стульях не усидишь. Мелони же долгое время занималась акробатикой: пыталась сохранить идеологическую близость с Трампом, добиваясь от США привилегий, и одновременно остаться «независимым» европейским лидером, который учитывает интересы Брюсселя.

Год назад она призывала власти Евросоюза не «раскручивать» торговую войну с Америкой ответными тарифами и выступала за переговоры. Когда же кризис перешел из торгового в военное измерение, пространство для дипломатических маневров просто исчезло.

Протестующие несут плакаты с изображением Биньямина Нетаньяху, Дональда Трампа и Джорджии Мелони во время демонстрации против войны и итальянского правительства под названием «Нет королям».

Немалую роль сыграли и внутриполитические причины. Весной Мелони проиграла важный референдум по судебной реформе, а война в Персидском заливе привела к резкому росту цен на энергоносители. В такой ситуации для итальянского премьера поддерживать войну США с Ираном значило бы брать на себя лишние риски дома.

А что касается Трампа, то подтвердилась давно известная истина: для главы Белого Дома важнее личная политическая верность, чем наличие предсказуемого посредника в Европе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Европа хочет свое НАТО - с Украиной и обидами». Почему альтернативный альянс уже заранее обречен

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто первый моргнёт и снимет блокаду с Ормуза: Иран или США