Прибалтика в ужасе: Там испугались восстания русских, которых так долго давили и унижали

Рига, 2018 год. Участники митинга против законов о переходе образования в русских школах на латышский язык. Фото: Диана Спиридовска/ТАСС

«СДЕЛАЕМ КЛАЙПЕДУ СНОВА РОССИЙСКОЙ»

У больших государственных страхов часто бывает смешной с первого взгляда размер: в этот раз он уместился в TikTok-аккаунт на 60 подписчиков. Речь о Клайпеде - литовском портовом городе на Балтийском море, главном морском выходе этой страны к воде, торговле и внешнему миру. В начале апреля литовские власти сообщили, что нашли анонимный аккаунт с роликами про «Клайпедскую Народную Республику» и лозунгами «Сделаем Клайпеду снова российской». Самый заметный пост собрал 16 тысяч просмотров. Формально речь о «сетевой мелочи». Но отреагировала Литва так, будто в ней вдруг мелькнул контур большой-пребольшой угрозы существованию самого государства.

Парадокс здесь почти издевательский. Литовский Национальный центр кризисного управления сам предупреждает: подобный контент нельзя бурно комментировать и разносить, потому что именно это и поднимает его в алгоритмах. И всё же произошло ровно это. Обычный междусобойчик Литва своим «караул, государственности лишают!» вынесла в общенациональную повестку. Спецслужбы и чиновники сами подарили этому каналу ту аудиторию и тот вес, о которых он и не мечтал.

Улицы литовского города Клайпеда. Фото: krivinis/Shutterstock/Fotodom

60 подписчиков — это, кажется, еще не подполье, но после возникновения народных республик на бывшей территории Украины, Балтика на такие вещи стала реагировать со всей мощью, выставляя свои страхи напоказ. И тем самым обозначая свою главную внутреннюю проблему. Ведь государства, которым нечего боятся, так себя не ведут. А, значит, слишком удобрена почва, в которую могут лечь семена этих 60 подписчиков. И удобрили ее сами власти Латвии своими жесткими притеснениями русских жителей. Годами сжимая пружину протеста вытеснением русского языка из школ, из госучреждений, из медиа, из местной политики... И теперь не могут спать спокойно, понимая, что натворили.

Это механизм страха.

И именно он делает государство суеверным.

ПАНИКА В ЭСТОНСКИХ КАБИНЕТАХ

Эстония эти страхи уже показала вживую. Там тоже подняли лютую тревогу вокруг Telegram-проекта «Нарвская народная республика». На старте у него были те же 60–70 подписчиков. Но после воплей чиновников и силовиков «Запретить!», «Уничтожить!», Не допущу!», тема покатилась как снежный ком, счёт новых подписчиков пошёл на тысячи! В город потянулись иностранные журналисты, а мэр Нарвы Катри Райк жаловалась, что история разрослась до неприличия, и она устала давать интервью о том что никакой «народной республики» нет. То есть схема сработала: госаппарат националистической Эстонии испугался созданного самим же глубинного кошмара — восстания русских, которых так долго давили и унижали. Показав всем свою неуверенность в том, насколько лоялен министрам-нацистам из Таллина тот самый приграничный, в большинстве своем русский город Нарва, оказавшийся волей судьбы в чуждом государстве.

Ивангород. Вид на Нарвскую крепость и мост через реку Нарва, соединяющий Россию с Эстонией. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Вот почему история про «Клайпедскую Народную Республику» так возбудила силовиков и чиновников Литвы. Почему балтийские государства всё чаще смотрят на русский след так, будто перед ними не просто язык большой части их жителей, а как минимум второй Нюрнбергский трибунал, на котором сегодняшним нацистам придется отвечать.

ЩЕЛБАН ПО БОЛЬНОМУ МЕСТУ

Вот почему в Вильнюсе начали перекраивать маршрут вхождения в страну для русскоязычных семей - так, что дети из не-ЕС, едва успев приехать, должны идти только в литовоязычные начальные школы, а не в школы меньшинств. Почему вводят новые языковые требования для тех, кто работает с клиентами, - для курьеров, водителей, продавцов, медиков, мастеров сервиса, - и число жалоб на «не тот язык» вдруг начинает расти с бешенной скоростью. Только за январь 2026 - 31 жалоба, хотя за весь прошлый год и 50 не набиралось. Почему в Риге 841 гражданину России велят покинуть страну после новых требований по статусу и языку, а в Эстонии 71.827 жителей лишаются голоса на муниципальных выборах.

Когда такие решения уже приняты, любой мем про «народную республику» перестаёт выглядеть как невинная карикатура. Он начинает читаться как щелбан по больному месту, туда, где государство годами резало по живому, чтобы по итогу вытеснить русский язык и русских.

ДВЕРНОЙ ГЛАЗОК В СТРАНУ СТРАХА

Было бы дешёвой публицистикой назвать всё это заговором трёх столиц — Вильнюса, Риги и Таллина. Литва, Латвия и Эстония двигаются в притеснении русских с разной степенью жёсткости. Но столь же дешево было бы делать вид, что перед нами просто разрозненные технократические решения. Когда ставишь рядом все антироссийские и антирусские действия стран Прибалтики, возникает очень отчётливое чувство. Не то, что где-то уже готова «народная республика». А что сами эти государства обращаются с русскими, как с задачей по управлению риском. Превращаясь в нацистов и одновременно - ходячий страх за свои преступления против человечности. Им бы извиниться, покаяться, вернуть русским их права. Но нет, не доросла еще культура.

И потому маленький аккаунт на краю Балтики вдруг оказывается не смехотворной аномалией, а дверным глазком. Заглядываешь в него - и сначала видишь шестьдесят подписчиков. А потом — целую страну, которая боится собственного эха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

