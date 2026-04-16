Певица рассказала, что щедрый подарок ей сделал ее возлюбленный. Фото: архив Анны Калашниковой

На минувшей неделе моды певица и звезда ток-шоу Анна Калашникова сверкнула эксклюзивными украшениями стоимостью «однушки» в центре Москвы. По некоторым данным, цена – около 30 миллионов рублей.

Девушка рассказала, что это щедрый подарок от любимого мужчины.

Анна Калашникова похвасталась ювелирным комплектом за 30 миллионов рублей

- Эти украшения были заказаны специально для меня, неожиданный и очень приятный для меня подарок, — прокомментировала KP.RU Калашникова. — Это комплект: серьги и кольцо. Когда узнала стоимость, была шокирована. Теперь эти украшения надо носить только с охраной рядом, - шутит артистка.

Эти украшения были заказаны специально для певицы. По некоторым данным, их цена – около 30 миллионов рублей. Фото: архив Анны Калашниковой

Калашникова ничего не рассказала про своего мужа, но известно, что певица состоит в серьезных отношениях уже много лет. Однако свою личную жизнь комментировать отказалась.

- Я уже много раз совершала одну и ту же ошибку — делилась личным публично. После чего все очень сильно портилось, разваливались отношения и наступала буквально черная полоса в моей жизни. Жалею, что много чего рассказывала раньше, из этого создавались целые шоу, которые были мне только в минус, и я зря туда ходила. Понимаю это только сейчас и долго расхлебываю последствия. Сейчас я не хочу повторять своих ошибок и личную жизнь обсуждать тоже больше не готова, - говорит певица.

