Что-то на китовом: Ученые доказали, что язык кашалотов похож на человеческий

Кашалоты часто собираются в группы – поговорить о том о сём. Фото: wildestanimal/Shutterstock/Fotodom

Поговори со мною, кит

К речи кашалотов, гигантских морских млекопитающих, прислушались американские лингвисты – энтузиасты из Университете Калифорнии (University of California, Berkeley), которые вместе со своими коллегами из других стран объединились в Project CETI - проект CETI (Cetacean Translation Initiative). Цель их многолетних исследований – понять, о чем конкретно разговаривают друг с другом киты.

В публикации, появившейся недавно в научном журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, ученые признались, что расшифровать язык китов пока не получилось, но удостовериться, что он и в самом деле существует, удалось.

Более того, получены дополнительные доводы в пользу того, что кашалоты не шумят бестолково, а именно разговаривают – обмениваются какой-то информацией. При этом сам их язык по структуре и фонетике напоминает человеческий.

«Кашалоты активно модулируют звук структурированными и воспроизводимыми способами. Это предполагает возможность передачи ими тонких слоев информации, - отметил Шейн Геро (Shane Gero), главный биолог проекта из Карлтоновского университета (Carleton University) в Канаде.

Много непонятных слов

Кашалоты разговаривают, издавая последовательные серии щелчков – так называемые «кодовые вокализации», в которых энтузиасты опознали целые «предложения» - фразы, более короткие фрагменты – «слова» и даже отдельные короткие звуки – «буквы». Слов – много – около 200. Непонятны – почти все.

По какому-то удивительному совпадению, гласных «букв» - небольших серий щелчков, которым они соответствуют, в китовом языке оказалось примерно столько же, сколько и в каком-нибудь человеческом – да, хотя бы в русском: а, е, и, о, у, я.

Некоторые «словами» и «фразы» кашалоты «произносят» с разным темпом, то выше, то ниже по частоте - что, возможно, придает им разный смысл.

Разные группы кашалотов «разговаривают» на своем диалекте. Их «слова» и «фразы» - явно одинаковые по смыслу – чуть отличаются по звучанию.

Прежде чем сделать свои сенсационные выводы, лингвисты Project CETI сначала проанализировали 8719 кодовых вокализаций 60 китов, записанных в период с 2005 по 2018 год. Потом – еще 3948, которыми 15 китов с 2014 по 2018 годы обменивались уже в другом месте. Отчеты о результатах появлялись в 2024 году в журнале Nature и в этом году – дополненные - в журнале Королевского Общества.

В языке кашалотов ученые нашли смысл. Но пока не поняли его.

Ученые предполагают, что кашалоты используют «разговоры» в основном для социального общения – для этого, похоже, и собираются в группы, словно люди в курилке. Но могут и что-то планировать – например, охоту.

Энтузиасты сейчас возлагают надежду на искусственный интеллект – верят, что уже в ближайшее время нейронный сети помогут перевести китовый язык на человеческий.

Пока из многочисленных разговоров кашалотов удалось выделить коды – «слова», которые несут информацию о личности того или иного «абонента», как называют ученые своих подопечных. Произнося нечто похожее на свое имя, кашалоты таким образом представляются друг другу.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Океаны наполнены смыслом

