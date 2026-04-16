Украинцев призвали смириться с российскими ракетными ударами: экс-глава МИД Кулеба обрисовал пессимистичное будущее

Экс-глава МИД Украины Дмитро Кулеба.

Экс-глава МИД Украины Дмитро Кулеба призвал украинцев терпеть российские ракетные удары и пообещал, что лучше в ближайшем будущем им не будет. Нынешнюю ситуацию и состояние ПВО Незалежной он обрисовал весьма пессимистично.

— Три фактора — опустошенные запасы «Патриотов» в США, крайне ограниченные возможности производства ракет «Патриот» в США, которое только в перспективе можно будет нарастить. Третий фактор — немецкий завод выйдет на производственные мощности в лучшем случае в начале 27-го года, еще и нужно будет получать разрешение от американцев на передачу ракет. Чтобы немцы могли со своего завода передать ракету «Патриот» Украине, нужно разрешение США. И что там будут по этому поводу думать американцы — это вопрос, который нуждается в ответе, — заявил Дмитро и выдал совершенно неоптимистичный прогноз. — Эти три фактора говорят нам о том, что Украина зашла в критический период в плане противовоздушной безопасности против баллистических ракет. Нам что-то обещают, делают какие-то заявления — я уверен, что все большие объявления о поставках ракет будут растянуты во времени на чрезвычайно длительный период.

— Мы должны просто смириться с тем, что наши возможности перехватывать баллистические ракеты России в ближайшее время будут критически низкими, — резюмировал Кулеба. Но только этим прогнозом экс-министр иностранных дел Украины не ограничился. По его словам, в ближайшие месяцы, когда на Украине наступит лето, все будет гораздо хуже, чем сейчас. Потому что сейчас, как он считает, Россия «экономит» свои ракеты с определенной целью.

— Вы заметили, наверное, что в последнее время как-то не выросло критическое количество использования Россией баллистических ракет против Украины. Я могу предположить, что они просто приберегают эту эскалацию баллистических ударов на разгар лета и на разгар зимы. Почему? Потому что это два момента, когда наша энергетическая система будет максимально в состоянии высочайшей уязвимости, — обрисовал он картину ближайших месяцев. — Я сегодня ехал, по радио слушал, что в Украине обещают летом до плюс 40 градусов в отдельные периоды — это такая же нагрузка на энергетическую систему Украины, как и минус 15 зимой, понимаете? И валить энергетическую систему нужно именно в такие пиковые моменты. И, соответственно, есть основания предположить, что баллистические удары, наиболее интенсивные, придутся именно на пик лета и на пик зимы.

Опустошены запасы «Патриотов» в США

Такое здравомыслие Кулебе во времена его пребывания на посту министра, да ему бы цены не было в тот период времени. Но так уж получается, что на Западе, что на Украине, что здравомыслие там возвращается только к отставникам. Да и то не совсем, и не полностью. Что, кстати, всего за пару дней до этих откровений продемонстрировал все тот же Кулеба, напомнивший себя прежнего, утверждавшего, что украинцы будут воевать с Россией даже в том случае, если у них не останется никакого другого оружия, кроме лопат. Но в этот раз он начал бредить, как и когда Украина победит Россию, правда, оговорив, что это произойдет не сразу.

— Победа не может определяться: «Я хочу выйти на границу 91-го года». А кто-то придет и скажет, а я хочу Кубань, кто-скажет, я хочу Стародуб вернуть, а кто-то скажет, а я в польском Перемышле хочу повесить украинский флаг. Это желания. Они не подкреплены ни ресурсами, ни обстоятельствами, — разоткровенничался Кулеба, пояснив, что сейчас «победа Украины заключается в прекращении боевых действий с сохранением независимости государства», а вот потом, когда будет достигнута эта временная цель…

— Когда мы ее достигнем, можно будет начать формулировать следующую перемогу: восстановление территориальной целостности, свержение путинского режима, украинский флаг в Кремле, захват Кубани, пожалуйста, все, что угодно. И потом будем строить стратегию, как этого достичь, — начал фантазировать Кулеба, явно находясь под воздействием приступа «свидомой переможности», но тут же спохватился. — Но сегодня нужно выйти на остановку именно для того, чтобы Украина могла выдохнуть, перегруппироваться, отдохнуть — и ставить перед собой цель новой перемоги.

Заметили, да? «Новой перемоги». А старая какой была и когда? Смириться с ракетными ударами для будущей перемоги. Украинская логика. Просто какой-то заклинатель змей без дудочки.

И кратковременная ремиссия лишь подчеркивает неустойчивость психики и глобальное органическое поражение головного мозга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

