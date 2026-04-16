От «случайных» новичков до людей дела: как проходят поисковые экспедиции

Баранова Людмила Фото: Личный архив.

Продолжение рассказа о ярославском поисковом отряде «Высота 76» и его «хранителе истории» Людмиле Барановой. Если первая часть была о возвращении имен солдат спустя десятилетия, то теперь — о том, как это происходит на практике: от строгого отбора волонтеров до суровой жизни в экспедициях и поиска родственников.

Перед каждой экспедицией в отряде проходит отбор — и далеко не каждый, кто приходит «попробовать», остается надолго. Здесь быстро становится понятно: это не туристическая поездка и не временное увлечение, а настоящая работа, требующая выносливости, дисциплины и внутренней готовности.

Сама Людмила Баранова признается: раньше, когда она работала со студентами, к ней часто попадали ребята, которые сначала не верили в себя. Но именно после экспедиций происходило главное — люди менялись.

«После экспедиции преподаватели подходили и говорили: “Что ты с ними сделала? Они стали другими”», — вспоминает она. Студенты брались за учебу, подтягивали хвосты, защищали дипломы, иногда даже на «отлично». Для многих это становилось переломным моментом.

Сегодня отряд проводит не только экспедиции, но и просветительские мероприятия — «музей на колесах», выездные встречи. Люди приходят, слушают, задают вопросы — и остаются не все. Потому что поисковая работа требует полной отдачи.

«Это не туристический лагерь»

Жизнь в экспедиции строго регламентирована. Утро начинается с дежурства и приготовления еды, а уже к девяти утра лагерь пустеет — все уходят на работу. Возвращаются только вечером.

«У нас не туристический лагерь», — подчеркивает Людмила. Здесь нет отдыха в привычном понимании. Есть работа, которая может быть тяжелой физически и морально.

Серьезной проблемой остается и финансирование. Экспедиции требуют больших затрат: палатки, оборудование, транспорт, топливо. Даже базовые вещи — например, спальники — должны быть у каждого свои.

При этом волонтеры часто работают в сложных условиях. Экспедиции проходят в палатках с печками, которые способны выдержать холод. Но даже это не отменяет суровой реальности: ночные температуры могут опускаться ниже нуля, а рабочий день длится с утра до вечера.

Как находят и возвращают имена

После того как останки подняты, начинается не менее важный этап — поиск личности. Каждому бойцу присваивается номер, фиксируются все детали: положение останков, состояние костей, личные вещи, принадлежность к армии.

Если находится медальон или личный знак — начинается поиск родственников. Иногда это занимает часы, иногда — месяцы и даже годы. В отдельных случаях бойцов хранят до года, ожидая, удастся ли установить их имя.

Если родственников найти не удается, солдат хоронят в братской могиле. Но если имя установлено — это уже совсем другая история. Героя возвращают домой.

«Самый быстрый случай — за час нашли родственников. Самый долгий — ждали год», — рассказывает Людмила.

Проект, который не отпускает

Экспедиции оставляют глубокий след и в участниках, и в руководителях. Иногда — слишком глубокий.

Одна из самых тяжелых историй произошла в экспедиции, где поднимали не только солдат, но и мирных жителей. Среди найденных останков были дети. Их смерть была особенно жестокой — без следов боеприпасов, с многочисленными переломами.

«Когда ты это видишь — это невозможно забыть», — признается Людмила.

Но именно такие моменты формируют у участников особое отношение к истории. Школьники, впервые попавшие в экспедицию, выходят оттуда другими людьми — и это уже не теория, а личный опыт.

«Последний эшелон» и новые проекты

Работа отряда не ограничивается экспедициями. Сейчас реализуются новые проекты, в том числе «Последний эшелон» — он связан с поиском мест, куда в годы войны привозили раненых и погибших.

Это не только исследования, но и просветительская работа: выездные выставки, театральные постановки, образовательные мероприятия. Цель — не просто рассказать, а вовлечь, заставить почувствовать и задуматься.

«Мы рассказываем не про прошлое. Мы рассказываем про жизнь — здесь и сейчас», — подчеркивает Людмила.

СПРАВКА

ЯРОО «Поисковое объединение “Высота-76”» — некоммерческая организация, занимающаяся увековечиванием памяти павших защитников Отечества и поиском пропавших без вести солдат времен Великой Отечественной войны.

Организация работает с 2007 года и выросла из инициативы команды поисковиков, для которых первая экспедиция стала делом жизни. Сегодня «Высота-76» — это профессиональное поисковое объединение, объединяющее опытных специалистов и молодежь, вовлеченную в сохранение исторической памяти.

Основные направления деятельности включают проведение поисковых экспедиций в местах боевых действий, архивный поиск, установление имен погибших бойцов, а также передачу найденных личных вещей и информации родственникам. За годы работы были обнаружены и захоронены десятки бойцов, возвращены имена героям, а также найдены их семьи.

Важное направление — работа с молодежью. Через участие в экспедициях, экскурсии и образовательные проекты формируется живое понимание истории и чувство сопричастности к подвигу предков.

Организация реализует проекты «Живые истории войны» и «Последний эшелон», направленные на сохранение исторической памяти и вовлечение общества в поисковую деятельность. Проекты поддерживаются Фондом президентских грантов.

Сегодня «Высота-76» — это команда, которая не только ищет и возвращает имена, но и сохраняет связь поколений, превращая историю в личную и живую память для общества.

