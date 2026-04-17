Вопрос дня: А у вас чей плакат висел в детстве?

Вячеслав Тюрин, продюсер и основатель группы Reflex:

- Плакат Саманты Фокс и висел! Но недолго. Потом был торжественно снят ввиду слишком агрессивного секс-имиджа артистки. Но меня она привлекала не внешними данными. Мне нравился тембр ее голоса с хрипотцой. На мой взгляд, это была ее изюминка.

Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира по борьбе:

- В детстве у меня на столе стояла фотография легендарного летчика-истребителя, трижды героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина, потому что он тоже новосибирец и настоящий герой. Я узнал о нем, когда увидел его бюст, а потом мне родители рассказали, кто это.

Виталий Милонов, депутат Госдумы:

- Плакат Виктора Цоя с группой «Кино». Плакат «Аквариума» тоже был. Моя тетя работала в журнале «Аврора», который периодически устраивал концерты. Я часто на них ходил, у меня были автографы Майка Науменко, Олега Гаркуши, Славы Задерия. А Саманта Фокс все-таки больше из разряда попсы.

Николай Дроздов, телеведущий:

- Ничего такого во времена моего детства не было. В школе развлечение было одно - учиться. Я всегда много читал. Очень нравилась книга «Легенды и мифы Древней Греции».

Аглая Шиловская, актриса:

- У меня в детстве не было кумиров. А когда стала постарше, влюбилась в Кристину Агилеру и до сих пор ее люблю. Альбом Back to Basics 2006 года потряс всех в моей семье, кроме папы. Песню Hurt переслушивала бесконечно. Выпуск шоу «Точь-в-точь», в котором я показывала Агилеру, стал для меня особенным. Я до сих пор часами могу смотреть на фотографии, где я в образе Кристины Агилеры.

Игорь Семшов, бронзовый призер Евро-2008 по футболу:

- У меня висело два плаката - с Мишелем Платини и Диего Марадоной. В моем детстве они были самыми заметными футболистами, про них писали во всех журналах. Я ими вдохновлялся. Плюс они играли в центре поля, как и я. Еще и «десятками» были - я в школе ЦСКА тоже играл под десятым номером.

Алексей Пензенский, кандидат исторических наук, специалист по Нострадамусу:

- В старших классах на стене висели Высоцкий и «Наутилус Помпилиус». А потом я понял, что музыку лучше просто слушать, причем самую разную. А в комнате у меня появились другие картинки - я тогда увлекся пейзажной фотографией, лучшие снимки помещал в рамку и вешал на гвоздик.

