Красная икра сбавляет цену. Но не вся. Чего ждать дальше

Налетай – подешевело! Цены на красную икру сбавляют обороты. По данным Рыбного союза, икра горбуши, например, в рознице снизилась на 14% (апрель 2026 года к апрелю 2025 года). С одной стороны, это хорошо. Среди всей лососевой икры – икра горбуши занимает около 65% рынка. Однако с другой стороны, приятная новость омрачена тем, что остальная лососевая икра (кеты, нерки, кижуча) значительно подорожала. Аналитик Рыбного союза Николай Мочалов рассказал, почему меняются цены и чего ждать от новой путины.

ГОРБУША

По словам аналитика, снижение розничных цен на икру горбуши связано с ростом ее вылова в прошлом году на 63% к 2024 году (это был самый провальный год по вылову) до 223 тысяч тонн. К тому же снижается спрос, поскольку пиковые периоды спроса (новогодние праздники и Рождество), 23 февраля, 8 марта, Масленица - уже пройдены.

Каков прогноз?

В 2026 году российский вылов (здесь и далее прогноз Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии - ВНИРО) горбуши может сократиться в 2 раза (к 2025 году), до 107 тысяч тонн, что, вероятно, приведет к росту розничной цены на икру горбуши на 25-30%.

КЕТА

Икра кеты подорожала (год к году) на 2%. Небольшое повышение цен вызвано следующими причинами: небольшой (по сравнению с горбушей) рост вылова - всего на 10% к 2024 году, при этом выросли издержки производителей (на оплату труда, кредиты - в условиях высокой ключевой ставки, ГСМ), свой вклад внесла и инфляция (5% по итогам 2025 года). Конъюнктура мировых рынков также способствовала росту цен: вылов кеты в Японии в 2025 году рухнул в 3 раза (к 2024 году) до 14 тысяч тонн.

Каков прогноз?

В 2026 году российский вылов кеты может вырасти на 18% (к 2025 году), до 71 тысяч тонн, однако на фоне подорожания икры горбуши розничные цены на икру кеты, возможно, прибавят умеренные 10%.

НЕРКА

Икра нерки подорожала сильнее всего на 22% из-за небольшого (по сравнению с горбушей) роста вылова - всего на 19% к 2024 году. Плюс издержки производителей и инфляция.

Каков прогноз?

В 2026 году российский вылов нерки может сократиться на 12% (к 2025 году) до 38 тысяч тонн, что может привести к росту розничных цен на икру нерки на 15-20%.

КИЖУЧ

Икра кижуча подорожала (год к году) на 9%. Рост цен вызван следующими причинами: небольшой (по сравнению с горбушей) рост вылова - всего на 17% к 2024 году, при этом выросли издержки производителей и инфляция.

Каков прогноз?

В 2026 году российский вылов кижуча может вырасти на 11% (к 2025 году) до 11 тысяч тонн, но рост цен на икру горбуши приведет к умеренному подорожанию икры кижуча в рознице на 10%.

По оценке Рыбного союза, до начала лососевой путины (июнь текущего года) розничные цены на икру дальневосточных лососевых, скорее всего, останутся стабильны. Серьезные колебания цен могут начаться в июле, по мере поступления информации о ходе основных этапов лососевой путины, прогнозы по которой пока не оптимистичные. На днях глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал, что ожидаемый объем вылова планируется около 230 тысяч тонн, что на треть меньше объема 2025 года. При этом красной икры будет произведено столько же, сколько и в прошлом - примерно 12 тысяч тонн. И этого вполне достаточно для насыщения внутреннего рынка.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как изменились цены на красную икру на 22 апреля 2026 года:

икра горбуши подешевела на 14%

икра кеты подорожала на 2%

икра кижуча подорожала на 9%

икра нерки подорожала на 22%

По данным Рыбного союза.

